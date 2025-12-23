十三行博物館啟用13CAFE

來到八里左岸，除了欣賞河海美景，現在更能體驗一場結合味覺與視覺的文化新旅程。新北市立十三行博物館昨（二十三）日正式啟用全新餐飲空間「13CAFE」及常設展廳新展「湛藍十三：水下考古永續傳承展」。本次空間更新，創新將文化保存由味覺拓展至視覺，民眾可以在全臺唯一考古主題咖啡廳品嚐健康美味的餐點，接著走進展場探索深海奧秘，親眼目睹珍貴的沈船文物與史前化石，感受永續與文化的交織。

新北文化局長張�育開幕致詞表示，面對即將通車的淡江大橋與隨之而來的觀光人潮，十三行博物館已做好準備。這次的亮點不只是展覽更新，更包含公共服務空間的全面升級。