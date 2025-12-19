十三行博物館推出沉浸式海底隧道 水下考古展震撼登場

十三行博物館結合中國科技大學打造長達15米的「沉浸式海底隧道」運用無接縫投影技術重現沉船遺址魚群動態，23日起展出「湛藍十三：水下考古永續傳承展」，勢必成為年底最吸睛的打卡熱點。（吳嘉億攝）

位在新北市八里區的十三行博物館，攜手國立清華大學水下考古學暨水下文化資產研究中心，並結合中國科技大學打造的15米「沉浸式海底隧道」，將於23日推出「湛藍十三：水下考古永續傳承展」，今（19）日提前開箱曝光，邀請遊客於展覽期間前往看展還能品嚐與新北設計中心聯手打造、全台唯一的「考古及永續主題咖啡廳」，一同穿越時空浪潮，見證水下文化資產的永續與傳承。

十三行博物館館長羅珮瑄表示，本次合作展現「學術深耕」與「數位轉譯」的結合，特別感謝清華大學與中國科技大學在學術研究與數位技術上的全力支持，讓嚴肅的考古知識轉化為生動有趣的五感體驗，還有全新導入綠色永續概念的考古及永續主題咖啡廳，可以看到Q版考古文物人面陶罐，邀請大家前來挖掘更多隱藏的蹤跡。

廣告 廣告

新北市立十三行博物館將於23日推出「湛藍十三：水下考古永續傳承展」，邀請遊客穿越時空浪潮，見證水下文化資產的永續與傳承。（吳嘉億攝）

十三行博物館指出，展場亮點首推由清大慷慨允諾出借、難得一見的完整「安平壺」出水真品，以及第一線水下考古員的專業水肺潛水裝備，讓民眾近距離感受水下作業的艱鉅與專業；另在視覺體驗上，以沉船遺址為背景並參考古代海洋生態資料，運用無接縫投影技術打造長達15米的「沉浸式海底隧道」，重現沉船遺址周邊的魚群動態與光影變化，虛實交錯的身歷其境感，勢必成為年底最吸睛的打卡熱點。

更多中時新聞網報導

格蘭特桑頓邀請賽》諾瓦克聯手考芙琳 創紀錄奪冠

羅志祥首同台安心亞 熱唱〈靚仔〉嗨爆

周湯豪無預警變身婚禮歌手 嚇哭新娘