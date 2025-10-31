十三行博物館推出「無二HOBO」時尚包 活動帆布華麗變身時尚單品

「無二HOBO」時尚包精選「新北考古生活節」等萬人響應的活動帆布製作。(圖:十三行博物提供)

那些曾經在活動中吸引無數目光的宣傳帆布，如今華麗轉身成為潮流新寵！十三行博物三十一日表示，全新推出「無二HOBO」時尚包，將承載著陽光、風雨與回憶的退役帆布，重新設計為獨一無二的環保時尚單品，結合環保與創意，實用也能為地球永續貢獻心力。

十三行博物館致力於將文化與永續理念結合，與臺灣在地品牌「日常經典TAGather Goods」攜手合作，透過Rebirth回收帆布再造計畫，打造出「無二HOBO」時尚包。「無二HOBO」的命名蘊含深意，「Hobo」既有荷包的親切諧音，也代表著流浪隨性的包款風格，更巧妙呼應臺語「好無」(ho-bo) 的溫暖問候，像是一句溫柔的提問：「做獨一無二的自己，好無？」。

團隊從八十二平方公尺的退役活動帆布中，精選出充滿故事與文化記憶的片段，這些帆布曾是「新北考古生活節」及「南島之音—古代南島樂器特展」等萬人響應活動的見證者。布面上不僅印有鎮館之寶「人面陶罐」的微笑輪廓、南島人偶的靈動舞姿及鮮豔獨特的紋飾，甚至還留存著陽光烙下的自然痕跡。

設計團隊堅持僅進行初步清潔，不做二次加工，直接裁片縫製，完整保留帆布最真實的色彩與故事。更特別的是，每個帆布包皆附有專屬的「出生證明吊牌」紀錄，是無法複製的獨特文化單品。

十三行博物館館長羅珮瑄表示，「無二HOBO」時尚包不僅是廢棄物的重生，更是文化的再造。這些承載記憶與設計師心血的帆布，透過循環經濟的理念，讓它們從「看不見的廢棄」變成「看得見的潮流」，這樣的轉變，不僅賦予了廢棄帆布全新的生命，也讓文化記憶在日常生活中得以延續與傳遞。