十三行博物館暖心升級 為星兒家庭開啟「樂音香草療癒所」

以「藝術療癒」與「文化永續」為核心，讓星兒們訓練手部精細動作、穩定情緒

十三行博物館「早安博物館」服務全新升級，擴大「每週日」常態性辦理

新北市立十三行博物館為自閉症星兒家庭設計的友善共融活動「早安博物館」服務將全新升級，打破過往頻率限制，從每月一次擴大為「每周日」常態性辦理。今年度更首創「十三樂音香草療癒所」，將博物館轉化為結合聽覺與嗅覺的五感避風港。每逢週日早晨，館方不僅提早30分鐘溫馨開館，提供自閉症家庭低刺激、零干擾的觀展環境，更透過每週持續的音樂引導與香草手作，讓這份博物館的溫柔成為星兒家庭的心靈療癒基地。

今年度全新推出的「十三樂音香草療癒所」課程，以「藝術療癒」與「文化永續」為核心，巧妙結合了四季香草植栽與古典樂音引導，為親子帶來創新的五感體驗。課程依循四季流轉設計出豐富情境：春季在韋瓦第《春》的輕快旋律中，孩子們嗅聞著羅勒與薄荷的清新，將考古公園的綠意轉化為指尖上的新芽；夏季則伴隨著療癒的海浪白噪音，透過檸檬香蜂草的鎮定氣息，引導孩子在輕質土上刻畫出海洋文化的波紋。秋季與冬季則分別以大地民謠與古典搖籃曲為引導，在百里香與洋甘菊的香氣包圍下，體驗豐收的喜悅與歲末的溫馨。透過聆聽樂音、嗅聞香草、觸摸輕質土以及親手種植，星兒們不僅能訓練手部精細動作，更能在大自然的氣息與音樂的律動中穩定情緒，打開與世界對話的窗口。

十三行博物館館長羅珮瑄表示，對於自閉症星兒而言，「規律性」與「安全感」是參與社會活動的關鍵。因此，將活動頻率提升為每周日，不僅是場次的增加，更是為了建立一種穩定的陪伴關係，讓博物館成為星兒熟悉的第二個家。透過「樂音香草」帶來的感官安撫，我們期望能協助孩子在最放鬆的狀態下探索文化，同時也讓照顧者獲得喘息與支持。未來十三行將持續以具體的行動實踐文化平權，消除隱形的參與門檻，讓這座充滿歷史底蘊的場域，成為所有家庭共享幸福記憶的空間。