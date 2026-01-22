十三行博物館每週日提前開館 推星兒友善療癒服務

（中央社記者曹亞沿新北22日電）新北市十三行博物館今年起擴大自閉症家庭服務，從每月變成每週日舉行，且提早至上午9時開館。館方也首創音樂與香草手作課程打造療癒環境，盼讓博物館成為星兒的第二個家。

新北市立十三行博物館自106年起率先全台，為自閉症家庭設計友善共融活動「早安博物館」，今年服務升級，從每月一次擴大為每週日常態性舉行。

新聞稿指出，每週日早上館方將提早30分鐘、上午9時開館，提供自閉症家庭低刺激、零干擾的觀展環境，今年也首創「十三樂音香草療癒所」，提供音樂引導與香草手作課程。

廣告 廣告

館長羅珮瑄說，對於星兒（自閉症患者）而言，規律性與安全感是參與社會活動的關鍵，因此將活動頻率從每月提升為每週，不僅增加場次，更是為了建立一種穩定的陪伴關係，讓博物館成為星兒熟悉的第二個家。

羅珮瑄指出，透過「樂音香草」活動感官安撫，期望協助孩子在最放鬆的狀態下探索文化，同時也讓照顧者獲得喘息與支持，十三行博物館將持續以具體行動實踐文化平權，消除隱形的參與門檻。

館方介紹，「十三樂音香草療癒所」課程以藝術療癒與文化永續為核心，結合香草植栽與古典樂音引導，依循四季流轉設計情境，例如夏季伴隨著海浪白噪音，透過檸檬香蜂草的鎮定氣息，引導孩子在輕質土上刻畫出海洋文化的波紋。透過聆聽樂音、嗅聞香草、觸摸輕質土及親手種植，星兒們不僅能訓練手部精細動作，更能在音樂律動中穩定情緒。（編輯：李亨山）1150122