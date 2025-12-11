十三行博物館臺日古文物展 千年謎團現身

記者黃朝琴／綜合報導

十三行博物館《靜土有聲》臺日古代文物對話特展即起盛大登場，該展與日本宮崎縣立西都原考古博物館的跨國合作，以「由器物看見人群的故事」為策展主軸，透過「安居」、「盛食」、「美飾」及「威望」四大主題，展示兩地珍貴文物，呈現出臺日跨越千年的文化共鳴。其中，焦點文物「盤龍鏡」出現消失的年號，不僅讓千年謎團現身，也揭開三國時代跨海交流密碼。

十三行博物館館長羅珮瑄表示，睽違7年，十三行博物館推出疫情後首檔國際大展，《靜土有聲》臺日古代文物對話特展，展期至明年3月1日，邀請民眾化身歷史偵探，透過一面古代神秘「盤龍鏡」，一同穿越時空揭開三國時代的跨海交流秘密。

十三行博物館教育研究組組長林純雅表示，展覽中最引人入勝的焦點文物「盤龍鏡」，鏡背雕刻著盤踞的龍紋，氣勢非凡，更刻有「景初四年」銘文。「景初」是三國時期魏明帝曹叡的年號，但僅存在短短三年。但歷史上根本不存在的「景初四年」，為何會出現在一面古代銅鏡上，

林純雅提到，這面鏡子是如何誕生？這面鏡子不僅能照人，更能「照見身分」。真相為何？這道跨越千年的歷史謎團，究竟是古代工匠的失誤，還是隱藏著更深層的外交密碼，答案就在十三行博物館，來一趟即可跨越千年時空，親引目睹歷史真相。

林純雅指出，除了盤龍鏡，展覽中還有其他重量級文物亮相，包括長達1公尺的靈魂渡船－船形埴輪，重現5世紀造船技術的精湛工藝；來自南方海域的珍稀貝鐲，見證日本九州權力階層如何透過物質交換鞏固地位；以及首次展出的乳藍色玻璃珠飾、方格印紋圜底罐等11件十三行遺址出土文物，共同編織出一幅跨越時空的壯麗文化交流畫卷。

羅珮瑄表示，這面神秘的盤龍鏡及其他珍貴文物，讓我們得以窺探千年前的海上文化交流網絡。這些文物不僅是從禮品到權力象徵，更低語著古人對生活、死亡與信仰的深刻理解。透過這次展覽，我們期望帶領觀眾深入感受臺日文化之間的深厚連結，同時啟發大家重新思考當代世界中的文化交流與永續發展的重要性。

長達1公尺的靈魂渡船－船形埴輪，重現5世紀造船技術的精湛工藝。（十三行博物館提供）

十三行博物館《靜土有聲：臺日古代文物對話特展》邀請民眾揭開跨海交流密碼。（十三行博物館提供）

十三行博物館《靜土有聲》臺日古代文物對話特展焦點文物，古代神秘「盤龍鏡」隱藏千年歷史謎團，邀觀眾揭開三國時代跨海交流秘密。（十三行博物館提供）