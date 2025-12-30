中央社

十三行博物館迎跨年 31日延長開館至晚上9時 (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

為配合新北淡水、八里跨年活動，十三行博物館31日將延長開館時間至晚上9時，邀請民眾至考古咖啡廳13 CAFÉ（圖）享用餐點，再步出博物館戶外廣場觀賞跨河煙火。（十三行博物館提供）

中央社記者曹亞沿傳真 114年12月30日

