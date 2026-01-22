十三行博物館首創「十三樂音香草療癒所」 (圖)

中部中心／陳嫈其、邱俊超、羅宇翔 苗栗報導苗栗市發生一起想規避拖吊費的誇張行徑，有男子違規停車，遭到拖吊。竟然趁拖吊車停等紅燈時，自行撕毀封條、跳上被拖吊的車，還謊稱自己在車上睡覺，企圖規避拖吊費，結果調閱行車紀錄器，戳破謊言，不只沒省到錢，還惹上刑責。誇張! 趁拖吊車停等紅燈 車主當場撕封條上車（圖／翻攝畫面）畫面中，拖吊車，拖著違停小客車準備返場，停等紅燈時，後方白色轎車副駕駛座，突然，走下一名男子，直奔被拖吊的車輛，當場撕掉封條、鑽進駕駛座。光天化日下，男子就這樣，偷偷跳上被拖吊的駕駛座上，一路坐回拖吊場，還辯稱自己原本就在車內睡覺，試圖規避拖吊費用。不過警方調閱行車記錄器，清楚拍下他自行撕封條上車的過程。拖吊途中上車! 男子謊稱在車內睡覺 遭行車紀錄器打臉（圖／民視新聞）事發就在20日上午9點半，當時車主違規紅線停車，警察來了，車門都有貼上封條，車輛上架，準備拖走。卻在行經苗栗市中華路，遇上男子離譜闖入。原本想省一條拖吊費，現在罪加一等。警方表示，男子不只得繳違停罰單與拖吊費，撕毀封條更涉及刑法"損壞公務員封印罪"。想鑽漏洞省錢，結果卻是害慘自己。原文出處：誇張！ 拖吊途中撕封條上車 男謊稱「在車上睡覺」遭行車紀錄器打臉 更多民視新聞報導疑煞車失靈連環撞! 70噸吊臂車直衝路邊汽機車好萌! 非洲"蘇卡達象龜" 飼主打造"沙子樂園"助繁衍佯裝買家! 縣政顧問逮"賣狗肉"移工 動保所:最高罰25萬

