十三行博物館首推水下考古展 打造全臺唯一考古咖啡廳

（觀傳媒新北新聞）【記者蔡宇辰／新北報導】深邃的海洋底下，究竟隱藏著多少未解的歷史謎團？那些沉睡千年的文化遺產，即將透過頂尖學術與創新科技的結合，在世人面前重現風華！新北市立十三行博物館將於12月23日推出「湛藍十三：水下考古永續傳承展」，特別攜手國立清華大學水下考古學暨水下文化資產研究中心共同策劃，並結合中國科技大學打造的15米「沈浸式海底隧道」，引領觀眾穿越時空浪潮，見證水下文化資產的永續與傳承。

展出第一線水下考古員的專業水肺潛水裝備。(圖/十三行博物館提供)

十三行表示，本次展覽充分展現產官學「強強聯手」的跨域成果。展場亮點首推由清大慨允出借、難得一見的完整「安平壺」出水真品，以及第一線水下考古員的專業水肺潛水裝備，讓民眾近距離感受水下作業的艱鉅與專業。有別於傳統靜態展示，館方更精心邀請清大考古隊員親聲錄製語音導覽，將冰冷的研究數據轉化為充滿溫度的探險故事。觀眾掃描QR Code即可聆聽，甚至透過YouTube分享，彷彿親身與考古學家並肩潛入幽暗深海，探索未知的歷史拼圖。而在視覺體驗上，則由中國科技大學團隊助攻，以沉船遺址為背景並參考古代海洋生態資料，運用無接縫投影技術打造長達15米的「沈浸式海底隧道」，重現沉船遺址周邊的魚群動態與光影變化，虛實交錯的身歷其境感，勢必成為年底最吸睛的打卡熱點。

展出難得一見的完整「安平壺」出水真品。(圖/十三行博物館提供)

十三行博物館館長羅珮瑄表示，本次合作展現「學術深耕」與「數位轉譯」的結合，特別感謝清華大學與中國科技大學在學術研究與數位技術上的全力支持，讓嚴肅的考古知識轉化為生動有趣的五感體驗，還有重要夥伴台新國際商業銀行，以實質互惠支持永續共好，與新北設計中心聯手打造全新餐飲品牌「13 CAFÉ」，展現公私協力的精神，這座全臺唯一的「考古及永續主題咖啡廳」與擁有共同理念的重要夥伴台新國際商業銀行，導入綠色永續概念，空間裝修從源頭把關，餐點嚴選在地有機食材，全方位落實環境友善的承諾，將於12月23日盛大開幕。進到咖啡廳，可以看到Q版考古文物人面陶罐與台新Richart一起迎賓，還有更多他們的蹤跡隱藏其中等你來挖掘。