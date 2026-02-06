十三行博物館「春馬奔騰十三響」系列活動 踢踏×馬戲×兒童劇連嗨5天

萬花筒劇團特別推出結合十三行博物館年度主軸「海洋永續」的親子戲碼。(圖:十三行博物館提供)

春天來了，十三行博物館六日表示，將帶來不一樣的「十三響」！從農曆初二到初六（二月十八日至二月二十二日），博物館推出春節系列活動「春馬奔騰十三響─踢躂踢、踢躂踢、踢躂踢踏踢躂踢」。活動以馬年奔騰的熱情為主題，結合海洋文化與環境永續，讓博物館變成一個充滿節奏與活力的地方。邀請親子與民眾一起用耳朵聆聽鼓聲、用雙手發揮創意、用腳步探索千年歷史與考古故事，在踢踏舞與歡笑中感受文化的春天。

活動期間，十三行博物館每天都有精彩的表演！「馬戲好看─新春鬧熱看表演」將呈現競技扯鈴、街頭打擊、踢踏舞、馬戲雜耍和親子劇場等多樣表演。表演者包括曾參加《中國達人秀》總決賽的「武鈴忍者」鄭湧蒼、擅長用廢棄物製作打擊樂器的「巴奇先生」、以及以節奏舞蹈的「Jazzy Dance 爵希藝術」，還有結合特技的「馬戲之門」。

針對親子家庭，萬花筒劇團特別推出與博物館主題「海洋永續」相關的親子戲碼，透過音樂劇和偶劇等形式，讓大小朋友在戲劇中學習環保意識。今年還推出「馬蹄踏踏 Kolo 響」DIY 手作，邀請民眾用回收紙箱製作環保小馬車，實踐永續精神。此外，參加新北市文化局的「文化走春」活動，與館內的「馬」相關元素合照並留言，就有機會獲得限量馬年貼紙，消費滿額還能抽獎獲得精美禮品。

館長羅珮瑄表示，春節是祈願平安與迎接新開始的重要時刻，博物館希望透過這些活動，讓民眾在走春時不僅是參觀，更能感受到對土地、海洋與史前文化的連結。歡迎大家在新春期間走進十三行，與我們一起在歡樂的節拍中，創造美好的回憶，邁向充滿希望的一一五年。