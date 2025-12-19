十三行博物館 海底隧道看考古

十三行博物館結合中國科技大學打造長達15公尺的「沉浸式海底隧道」運用無接縫投影技術重現沉船遺址魚群動態。（吳嘉億攝）

新北市十三行博物館攜手國立清華大學水下考古學暨水下文化資產研究中心共同策畫，並結合中國科技大學打造長達15公尺的「沉浸式海底隧道」，透過學術與結合創新科技，23日將推出「湛藍十三：水下考古永續傳承展」，引領觀眾穿越時空，見證水下文化資產的永續與傳承。

展場亮點首推由清大出借、難得一見的完整「安平壺」出水真品，以及第一線水下考古員的專業水肺潛水裝備。有別於傳統靜態展示，十三行博物館精心邀請清大考古隊員親聲錄製語音導覽，讓嚴肅的考古知識，轉化為生動有趣的五感體驗。

十三行博物館說明，觀眾掃描QR Code即可聆聽，甚至透過YouTube分享，彷彿親身與考古學家並肩潛入幽暗深海，探索未知的歷史拼圖。而在視覺體驗上，以沉船遺址為背景並參考古代海洋生態資料，運用無接縫投影技術打造長達15公尺的「沉浸式海底隧道」，重現沉船遺址周邊的魚群動態與光影變化。

十三行博物館指出，水下考古常設展包含從陸地到水下、從歷史文化到海洋保育，並結合兒童創作成果。另還有全台唯一的「考古及永續主題咖啡廳」，也將在開展當天同步開幕，與咖啡廳裡的Q版考古文物人面陶罐一同迎賓。

十三行博物館說，深邃的海洋底下，究竟隱藏著多少未解的歷史謎團，引發大眾好奇，「沉浸式海底隧道」勢必成為今年底最吸睛的打卡熱點。