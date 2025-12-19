十三行博物館12/23水下考古永續傳承展 產出「安平壺」出水真品

十三行將於23日推出「湛藍十三：水下考古永續傳承展」，活動與國立清華大學水下考古學暨水下文化資產研究中心共同策畫。(記者黃子暘攝)

〔記者黃子暘／新北報導〕考古的奧祕與驚奇吸引大眾關注，新北市立十三行博物館長羅珮瑄指出，十三行將於23日推出「湛藍十三：水下考古永續傳承展」，活動與國立清華大學水下考古學暨水下文化資產研究中心共同策畫，並結合私立科技大學打造的15公尺「沉浸式海底隧道」，帶領參加者見證水下文化資產的永續與傳承；展場亮點包括清大慷慨出借的「安平壺」出水真品、第一線水下考古員的專業水肺潛水裝備，讓民眾近距離感受水下作業的專業性。

十三行指出，這次展覽有別於傳統靜態展示，邀請清大考古隊員錄製語音導覽，將研究數據轉化為充滿溫度的探險故事，觀眾掃描QR Code即可聆聽；視覺體驗部分，則由私立科大協助以沉船遺址為背景、參考古代海洋生態資料，運用無接縫投影技術打造長達15公尺的「沉浸式海底隧道」，重現沉船遺址周邊的魚群動態與光影變化，為參觀者帶來身歷其境的感受。

羅珮瑄說，感謝相關教育單位在學術研究與數位技術上支持，讓嚴肅考古知識轉化為生動有趣的五感體驗，另也與企業、新北設計中心聯手打造全新餐飲品牌「13 CAFÉ」，這座考古及永續主題咖啡廳將於12月23日開幕；詳細資訊可至十三行官網或粉專查詢。

