十三行博物館x滬尾藝文休閒園區 推《彼—此2.0》特展

十三行博物館與滬尾藝文休閒園區攜手推出的《彼—此 2.0》特展17日開幕。(圖:新北市立十三行博物館提供)

▲十三行博物館與滬尾藝文休閒園區攜手推出的《彼—此 2.0》特展17日開幕。(圖:新北市立十三行博物館提供)

備受矚目的淡江大橋將於今年五月正式通車，象徵著淡水河兩岸的實體連結。新北市立十三行博物館與滬尾藝文休閒園區合作推出的《彼—此 2.0》特展，於今日十七日在滬尾藝文休閒園區開幕，展期至三月二十九日。此展覽作為淡江大橋通車元年的文化前哨，象徵八里與淡水的「對望」轉向「擁抱」，邀請民眾見證文化長河的流動與永續思考。

廣告 廣告

十三行博物館館長羅珮瑄致詞指出，十三行與淡水的合作歷史悠久。去年新北國際考古論壇期間，雙方共同接待來自日韓的博物館館長，並以《彼—此》特展獲得國際好評，強調文化保存與環境共生。隨著淡江大橋即將於今年五月通車，雙方將推出《彼—此 2.0》特展，打破場域界限，將八里的史前記憶帶入淡水，展現兩岸文化連結。

滬尾藝文休閒園區總經理紀維綺表示，園區希望成為生活、文化與自然對話的場所，透過此次合作，深化淡水與八里的考古與當代文化連結，讓民眾在輕鬆中重新理解淡水河流域的歷史與永續智慧。

《彼—此 2.0》特展突破靜態展示，將考古探索的樂趣引入現代藝文空間。展場焦點是超擬真的「3D考古發掘探坑地貼」，讓觀眾仿佛置身歷史現場，帶來強烈視覺震撼。展出精緻微縮模型與標本，濃縮千年前的聚落生活與地底秘密。

為了讓觀眾不僅「看」展，更要「玩」展，特設「沈浸式扮裝互動區」，大小朋友可換上考古背心、帽子，化身「一日考古學家」，或穿上史前服飾，與十三行人立牌合影。