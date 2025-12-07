十三行台日特展 盤龍鏡揭秘

新北市立十三行博物館《靜土有聲：台日古代文物對話特展》，其中長達一公尺的靈魂渡船「船形埴輪」重現五世紀日本造船技術的精湛工藝。 （十三行博物館提供）

記者吳瀛洲∕新北報導

歷史上根本不存在的「景初四年」，為何會出現在一面古代銅鏡上？答案就在新北市立十三行博物館！睽違七年，疫情過後十三行首檔國際大展《靜土有聲：台日古代文物對話特展》，即日起至明年三月一日盛大展出，邀請民眾化身歷史偵探，與這面「穿越時空」的神秘盤龍鏡，一同來揭開三國時代的跨海交流秘密。

十三行博物館館長羅珮瑄表示，十三行與日本宮崎縣立西都原考古博物館的跨國合作推出《靜土有聲：台日古代文物對話特展》，以「由器物看見人群的故事」為策展主軸，透過「安居」、「盛食」、「美飾」及「威望」四大主題，展示兩地珍貴文物，呈現出台日跨越千年的文化共鳴。

新北市立十三行博物館《靜土有聲：台日古代文物對話特展》的焦點文物「盤龍鏡」，隱藏著千年歷史謎團。 （十三行博物館提供）

羅珮瑄指出，展覽中最引人入勝的焦點文物「盤龍鏡」，鏡背雕刻著盤踞的龍紋，氣勢非凡，更刻有「景初四年」銘文；然而「景初」是三國時期魏明帝曹叡的年號，但僅存在短短三年，那麼這面鏡子是如何誕生的？這面鏡子不僅能照人，更能「照見身分」。真相為何？邀請大眾來一趟十三行博物館，即可跨越千年時空目睹歷史真相。

展覽中還包括長達一公尺的靈魂渡船「船形埴輪」，重現五世紀造船工藝；來自南方海域的珍稀貝鐲，見證日本九州權力階層如何透過物質交換鞏固地位。以及首次展出的乳藍色玻璃珠飾、方格印紋圜底罐等十一件十三行遺址出土文物，共同編織出一幅跨越時空的壯麗文化交流畫卷。