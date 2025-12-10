十三行國際移民日 邀馬來西亞、越南及菲律賓實力派歌手12/13高歌





新北市立十三行博物館將於12月13日舉辦盛大舉辦「2025國際移民日系列活動」，由「弦樂之聲」與「河口風起」兩場音樂會接力登場。從60位小小弦樂手的純真樂章，到馬來西亞、越南及菲律賓實力派歌手的多元高歌，以古典、流行、民謠與跨界創作，將八里從古老的貿易港口化身為當代的音樂聯合國，邀請民眾一同在河口風中，聆聽這片土地的多元生命力。

13日上午以「弦樂之聲‧十三行樂章」率先揭開序幕，邀請由基隆市暖暖、尚仁、信義等八所國小、共60位學童組成的基隆弦樂團，以「音樂的多彩世界」為題演繹經典古典曲目、膾炙人口的電影配樂及各國兒童民謠。現場更安排趣味有獎徵答與親子互動橋段，透過孩子們手中的琴弦，傳遞國際移民日「尊重與包容」的溫暖初衷，打造寓教於樂的親子時光。

緊接著下午登場的「河口風起•世界之音」音樂會，則展現了八里從古老貿易港口到當代移民社會的文化厚度，演出陣容實力爆棚，包括曾受邀登上國慶晚會獻唱、被譽為華語界「最有實力新聲」的馬來西亞冠軍歌手周秋葒；將台語與越南語巧妙交織、以音樂詩人視角深情吟唱身分認同的台越新二代才子陳德民（德狗 Tek Káu）；以及擁有十年舞台爆發力、嗓音穿透人心的菲律賓姊妹檔呂曉曉。三組風格迥異的表演者將用音樂打破語言藩籬，展現移民族群豐沛的創作能量。

十三行博物館館長羅珮瑄表示，博物館不僅是保存文物的場所，更是促進當代文化對話的平台。音樂是全人類無需翻譯的共通語言，「2025國際移民日系列活動」延續八里歷史上跨地域交流的海洋精神，期待觀眾在悠揚的旋律中放鬆身心，更能看見臺灣豐富的文化光譜。活動當天免費入場，邀請民眾走進博物館，感受這場由「童心」與「多元文化」交織而成的音樂旅程。更多資訊請至十三行官網http://www.sshm.ntpc.gov.tw/ 或粉絲專頁https://www.facebook.com/13hangmuseum查詢。





