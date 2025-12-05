十三行展出盤龍鏡 揭千年謎團

長達1公尺的靈魂渡船－船形埴輪，重現5世紀造船技術的精湛工藝。（圖：十三行博物館提供）

歷史上根本不存在的「景初四年」，為何會出現在一面古代銅鏡上？這道跨越千年的歷史謎團，究竟是古代工匠的失誤，還是隱藏著更深層的外交密碼？答案就在新北市立十三行博物館！睽違七年，推出疫情後首檔國際大展《靜土有聲：臺日古代文物對話特展》，即日起至一一五年三月一日盛大展出，一同揭開三國時代的跨海交流秘密。

十三行博物館與日本宮崎縣立西都原考古博物館的跨國合作，以「由器物看見人群的故事」為策展主軸，透過「安居」、「盛食」、「美飾」及「威望」四大主題，展示兩地珍貴文物，呈現出臺日跨越千年的文化共鳴。展覽中最引人入勝的焦點文物－「盤龍鏡」，鏡背雕刻著盤踞的龍紋，氣勢非凡，更刻有「景初四年」銘文。然而，「景初」是三國時期魏明帝曹叡的年號，但僅存在短短三年！那麼，這面鏡子是如何誕生的？這面鏡子不僅能照人，更能「照見身分」。真相為何？來一趟十三行博物館，即可跨越千年時空，親引目睹歷史真相。

除了盤龍鏡，展覽中還有其他重量級文物亮相，包括長達1公尺的靈魂渡船－船形埴輪，重現5世紀造船技術的精湛工藝；來自南方海域的珍稀貝鐲，見證日本九州權力階層如何透過物質交換鞏固地位；以及首次展出的乳藍色玻璃珠飾、方格印紋圜底罐等11件十三行遺址出土文物，共同編織出一幅跨越時空的壯麗文化交流畫卷。

館長羅珮瑄表示，這面神秘的盤龍鏡及其他珍貴文物，讓我們得以窺探千年前的海上文化交流網絡。這些文物不僅是從禮品到權力象徵，更低語著古人對生活、死亡與信仰的深刻理解。