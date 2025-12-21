十三行打造沉浸式海底隧道

↑新北市立十三行博物館「湛藍十三：水下考古永續傳承展」特別打造長達十五米的「沉浸式海底隧道」投影技術重現沉船遺址魚群動態。右圖為第一線水下考古員的專業水肺潛水裝備。（記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲∕新北報導

新北市立十三行博物館攜手清華大學水下考古學暨水下文化資產研究中心共同策劃，推出「湛藍十三：水下考古永續傳承展」將於廿三日揭幕，展出並結合中國科技大學打造的十五米「沉浸式海底隧道」，引領觀眾穿越時空浪潮，見證水下文化資產的永續與傳承。

十三行博物館館長羅珮瑄表示，這次展覽充分展現產官學聯手的跨域成果，展場亮點首推由清大出借難得一見的完整「安平壺」出水真品，及第一線水下考古員的專業水肺潛水裝備，將讓民眾近距離感受水下作業的艱鉅與專業。

羅珮瑄表示，有別於傳統靜態展示，這次館方精心邀請清大考古隊員親聲錄製語音導覽，將冰冷的研究數據轉化為充滿溫度的探險故事；觀眾掃描QR Code即可聆聽，甚至透過YouTube分享，彷彿親身與考古學家並肩潛入幽暗深海，探索未知的歷史拼圖。

而在視覺體驗上，則由中國科技大學團隊助攻，以沉船遺址為背景並參考古代海洋生態資料，運用無接縫投影技術打造長達十五米的「沉浸式海底隧道」，重現沉船遺址周邊的魚群動態與光影變化，虛實交錯的身歷其境感，勢必成為年底最吸睛的打卡熱點。

羅珮瑄表示，感謝清華大學與中國科技大學在學術研究與數位技術上的全力支持，讓嚴肅的考古知識轉化為生動有趣的五感體驗；另台新國際商業銀行以實質互惠支持永續共好，與新北設計中心聯手打造全新餐飲品牌「13 CAFE」考古及永續主題咖啡廳，還導入綠色永續概念及餐點嚴選在地有機食材，全方位落實環境友善的承諾。