十三行無二HOBO包 文化再造

新北市立十三行博物館推出「無二HOBO」時尚包開賣，且每包附有專屬的「出生證明吊牌」紀錄。（記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲∕新北報導

新北市立十三行博物館致力將文化與永續理念結合，與台灣在地品牌「日常經典TAGather Goods」合作，透過Rebirth回收帆布再造計畫，推出「無二ＨＯＢＯ」時尚包，讓各式活動的宣傳帆布華麗轉身成為潮流新寵，即日起於十三行限量販售，優惠價一九八０元。

十三行博物館館長羅珮瑄表示，「無二ＨＯＢＯ」的命名蘊含深意，「Ｈｏｂｏ」既有荷包的親切諧音，也代表著流浪隨性的包款風格，更巧妙呼應台語「好無」的溫暖問候；十三行團隊從八十二平方公尺的退役活動帆布中，精選出充滿故事與文化記憶的片段，這些帆布曾是「新北考古生活節」及「南島之音—古代南島樂器特展」等萬人響應活動的見證者。

帆布面上不僅印有鎮館之寶「人面陶罐」的微笑輪廓、南島人偶的靈動舞姿及鮮豔獨特的紋飾，甚至還留存著陽光烙下的自然痕跡；設計團隊堅持僅進行初步清潔，不做二次加工，直接裁片縫製，完整保留帆布最真實的色彩與故事。且每個帆布包皆附有專屬的「出生證明吊牌」紀錄。

羅珮瑄表示，「無二ＨＯＢＯ」時尚包不僅是廢棄物的重生，更是文化的再造；這些承載記憶與設計師心血的帆布，透過循環經濟的理念，讓它們從「看不見的廢棄」變成「看得見的潮流」。