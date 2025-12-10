十三行移民日音樂會登場 八里化身音樂聯合國

十三行博物館「國際移民日」推出河口風起世界之音音樂會，其中邀請舞台爆發力十足的菲律賓姊妹檔呂曉曉演出。 （十三行提供）

記者吳瀛洲／新北報導

新北市立十三行博物館舉辦「二０二五國際移民圖1河口風起世界之音音樂會，邀請舞台爆發力十足的菲律賓姊妹檔呂曉曉日系列活動」將於十三日登場，由「弦樂之聲」與「河口風起」兩場音樂會接力登場，從六十名小小弦樂手的純真樂章，到馬來西亞、越南及菲律賓實力派歌手的多元高歌，以古典、流行、民謠與跨界創作，將八里從古老的貿易港口化身為當代的音樂聯合國，邀請民眾到八里河口風中聆聽這片土地的多元生命力。

十三行指出，十三日「弦樂之聲」活動上午率先邀請基隆市暖暖、尚仁、信義等八所國小共六十名學童組成的基隆弦樂團，以「音樂的多彩世界」為題演繹經典古典曲目、膾炙人口的電影配樂及各國兒童民謠。現場並安排趣味有獎徵答與親子互動橋段，傳遞國際移民日的尊重與包容。

當日下午推出「河口風起‧世界之音」音樂會，演出陣容包括曾受邀登上國慶晚會獻唱被譽為華語界「最有實力新聲」的馬來西亞冠軍歌手周秋葒；將台語與越南語巧妙交織、以音樂詩人視角深情吟唱身分認同的台越新二代才子陳德民（德狗 ），還有擁有十年舞台爆發力、嗓音穿透人心的菲律賓姊妹檔呂曉曉。這三組風格迥異的表演者將用音樂打破語言藩籬，展現移民族群豐沛的創作能量。

十三行博物館館長羅珮瑄表示，博物館不僅是保存文物的場所，更是促進當代文化對話的平台，「二０二五國際移民日系列活動」延續八里歷史上跨地域交流的海洋精神，期待參與民眾在悠揚的旋律中放鬆身心，更能看見台灣豐富的文化光譜。