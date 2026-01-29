十三行繪本以台語揭開史前傳奇

隨著學習母語已成為連結世代與認識土地的重要途徑，新北市立十三行博物館昨（廿九）日表示，榮獲「教育部一一五年表揚推展本土語言傑出貢獻獎」團體獎，展現其推廣本土語言的決心，特別推出全新力作︱全台語繪本《綴貓頭鳥行大坌坑古路》。

此繪本兼具歷史深度與視覺美學，以細膩溫潤的畫風重現八里觀音山麓五千年的史前地景，並將考古知識轉化為優美的台語文本。透過繪本中一根輕盈羽毛的視角，讀者將展開一場跨越時空的文化與語言旅程。此繪本不僅是認識大坌坑文化的入門書籍，更是親子共讀及學習道地台語詞彙的絕佳教材，值得所有熱愛本土文化與繪本藝術的讀者細細品味與珍藏。

《綴貓頭鳥行大坌坑古路》以獨特視角呈現跨越古今的考古故事。讀者隨著羽毛飄落，首先見到大坌坑先民利用肥沃土壤製作的「塗罐仔」，並印刻美麗花草紋飾。故事中融入在地逸事，描述農夫在竹林開墾時挖出無名骨骸，誤以為是清代「羅漢跤」而建廟祭祀。接著，羽毛飄至耶魯大學張光直博士的桌上，連結他與臺大宋文薰教授的一九六○年代合作。書中生動描繪考古團隊如同「掀開地底的歷史課本」，層層剝開泥土，讓沉睡千年的大坌坑文化重見天日，並透過張光直教授一九六九年的著作，將臺灣考古推向世界。全書附有詳盡語詞註解，讓讀者在享受歷史的同時，體會台語的優雅。

館長羅珮瑄表示，十三行博物館長期致力本土語言的推廣，獲獎是對館方努力的肯定。她強調，「我們選擇用台語來說這個故事，是因為語言本身就承載著土地的記憶。」透過母語傳遞出先民在這塊土地生活的溫度與情感，這也呼應了書中俗諺「千年田地八百主」的真諦︱儘管土地的主人會更迭，但深埋在地底的故事永遠存在。

考古不只是挖掘古物，更是與過去對話、找回文化根源的過程。誠摯邀請民眾前往十三行博物館文化商店選購這本精美繪本，將屬於八里、屬於臺灣的珍貴記憶帶回家；亦可至十三行數位博物館免費欣賞電子書，跟著貓頭鳥的羽毛，讓這段「講袂煞」的故事繼續流傳下去。