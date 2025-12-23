十三行考古主題咖啡廳 飄香

新北市立十三行博物館全新餐飲空間全台唯一考古主題咖啡廳昨日切蛋糕慶祝開張。（記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲∕新北報導

為迎接即將通車的淡江大橋與隨之而來的觀光人潮，新北市立十三行博物館全新餐飲空間「13 CAFE」及常設展廳新展「湛藍十三：水下考古永續傳承展」廿三日上午同步揭幕；十三行表示，這次館內空間更新，創新將文化保存由味覺拓展至視覺，民眾可以在全台唯一考古主題咖啡廳品嘗健康美味的餐點，接著走進展場探索珍貴的沉船文物與史前化石等深海奧秘，感受永續與文化的交織。

新北市立十三行博物館全新常設展「湛藍十三：水下考古永續傳承展」揭幕，展現台灣豐富的水下文化資產面貌。（記者吳瀛洲攝）

文化局長張䕒育表示，面對即將通車的淡江大橋與觀光人潮，十三行博物館已做好準備，公共服務空間的全面升級，全新開幕的「13 CAFE」與新北市設計中心合作，導入品牌賦能與設計思考，從建材源頭把關，成功取得「綠裝修」認證，展現博物館落實永續理念、融入當代生活美學的示範基地。

十三行館長羅珮瑄表示，「13 CAFE」為全台唯一的考古主題咖啡廳，空間設計融入史前文化層意象，牆面選用在地天然塗料，以手工鏝抹出陶土般的有機肌理；於營運面更獲台新銀行ＣＳＲ大力支持，攜手中華穀類食品工業技術研究所、里仁社會企業等夥伴，推出結合考古意象餐點，並搭配社區長者手繪杯墊，讓永續精神延伸至日常體驗。

新北市立十三行博物館全新餐飲空間及常設展廳新展「湛藍十三：水下考古永續傳承展」昨日同步揭幕。（記者吳瀛洲攝）

羅珮瑄指出，廿三日同步登場的「湛藍十三」常設展，帶領觀眾潛入蔚藍深海，展出由文化部文資局出借的「博卡拉（Bokhara）」沉船珍貴文物，並搭配館藏全台罕見保存完整的「古水牛頭骨化石」，呈現台灣豐富的水下文化資產面貌；另邀請金鐘導演李景白授權深海影像，以及金鐘主持人大霈（李霈瑜）獻聲導覽，透過極具臨場感的視聽體驗，讓民眾彷彿置身海底，感受水下文化資產的震撼與美麗。