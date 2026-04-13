十三行考古季山海挑戰賽 重現史前生存競技

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（記者陳志仁／新北報導）沉睡千年的史前生存智慧即將被喚醒！新北市立十三行博物館以遺址出土狩獵工具與魚獸骨堆積，重現先民「靠山吃山、靠海吃海」的生活樣貌，並於「2026新北考古季」推出「山海生存挑戰賽」，邀民眾體驗史前求生競技。

圖／雙人負重等四大關卡挑戰團隊默契。（十三行博物館提供）

「2026新北考古季」自3月至5月登場，以海洋文化與永續精神為主軸，串聯知識啟航、國際交流及永續生活三大主題；「新北考古生活節」將於4月25日至26日在新北考古公園舉行，規劃體驗、市集與展演三大區域，並邀集日本、韓國、印尼、越南及台灣等國內外考古機構，共推出逾40攤海洋主題體驗。

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十三行博物館指出，其中最受矚目的「山海生存挑戰賽」將於4月25日開戰，這場極致考驗原始直覺與團隊默契的積分戰；參賽隊伍需在限時內完成神射狩獵、盲測海洋尋寶、雙人負重障礙及撒網捕魚等四大關卡，全方位展現史前先民強大的生存技能與爆發力。

活動獎項也相當吸睛，冠軍可獲八里福朋喜來登酒店雙人住宿券2張，亞軍可使用飯店設施並享無邊際泳池與溫泉體驗；季軍則獲得全臺唯一考古咖啡廳「13 CAFÉ」提供的「人面陶罐素炒飯套餐」，品嚐結合健康與永續概念的創意美饌，將考古文化延伸至生活體驗。

十三行博物館館長羅珮瑄表示，此次打破博物館的靜態框架，將史前知識轉化為刺激的「山海生存挑戰賽」，讓民眾在挑戰中理解先民生存智慧，也深化博物館與大眾連結；「山海生存挑戰賽」即日起開放報名至4月16日，限額10組，每隊4人須含1名成人，詳情可至2026新北考古季活動官網或十三行博物館粉絲專頁查詢。

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