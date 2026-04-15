白沙屯媽祖進香現場實況 目前位置 、路線一次看
十三行與淡水古蹟博物館共推一票暢遊 八里淡水玩透透
（觀傳媒新北新聞）【記者蔡宇辰／新北報導】「2026新北考古季」熱烈展開，隨著淡江大橋即將於五月通車，淡水與八里兩地的交通往返將更為便捷，新北市轄下十三行博物館與淡水古蹟博物館特別攜手，即日起至5月31日推出「一票暢遊雙館，淡水八里玩透透」活動。不僅為即將到來的交通利多暖身，更邀請民眾提前感受雙城串聯的魅力，輕鬆將左岸的史前文化與右岸的百年古蹟盡收眼底。
本次活動主打「一票雙享」的便利體驗，民眾於活動期間憑十三行博物館或淡水古蹟博物館任一館的入館門票，就能免費順遊對岸的友館。趁著春暖花開，推薦民眾安排從八里出發，參與十三行博物館「新北考古季」系列活動，無論是推廣循環利用的「十三綠時尚永續市集」、「阮ê海海人生—臺韓海洋文化交流特展」，或參與4月25日至26日於新北考古公園盛大登場的「新北考古生活節」，超過40攤的跨國海洋主題體驗及史前挑戰賽，絕對讓人意猶未盡。飽覽大洋交流的軌跡後，只需帶著手中的票根跨越淡水河，便能無縫接軌步入淡水紅毛城、前清淡水關稅務司官邸（小白宮）及滬尾礮臺，在優雅的古蹟氛圍中，一次收穫雙倍的知性與休閒。
新北市文化局局長張䕒育表示，市府近年積極推動五條美學廊帶，其中「藍天海岸—古蹟文化」廊帶，正是透過十三行與淡水古蹟博物館的深厚底蘊，將藝文氣息自然融入市民生活。隨著淡江大橋即將通車，不僅縫合了淡水與八里的水岸版圖，更為雙城交流帶來新契機。期盼民眾利用這次「一票暢遊」的專屬優惠，乘著交通便利，輕鬆穿梭於左岸的史前文明與右岸的百年古蹟之間，深度體驗淡水與八里獨有的雙城美學，進一步帶動地方的文化觀光與經濟發展。更多活動資訊請至十三行官網(http://www.sshm.ntpc.gov.tw) 或粉絲專頁(https://www.facebook.com/13hangmuseum) 查詢。
其他人也在看
白沙屯媽祖紅到日本！女星首朝聖狂走2萬5千步 曝感動心聲
一年一度的年度盛事白沙屯媽祖徒步進香進行中，這場盛大的信仰活動往年也吸引不少外國人朝聖，在台生活20年的日本女星田中千繪分享，這場特別的活動已經紅到日本，甚至有旅行社安排相關活動，她也分享自己首度朝聖活動的感動心情。
高雄老父闖家門「賴著不走」討遺產…兒無奈報警 判決結果曝光
高雄市仁武區2025年間發生一起遺產糾紛，陳姓老翁為了與兒子商討遺產分配前往兒子住處，在遭到拒絕後仍不想離去，氣得親生兒子當場警提告，案經橋頭地院審理後，認定老翁行為已構成妨害自由，依法判處罰金5000元，可上訴。
白沙屯媽祖夜衝賓士中心！駐轎到今晨五點 遭晾門外五分鐘原因曝光
白沙屯媽祖北港進香第二天，有「粉紅超跑」之稱的媽祖鑾轎於晚間上演「大甩尾」，夜衝中華賓士員林展示中心駐駕，單日疾行逾40公里。鑾轎一度在門外等候5分鐘，因門市已打烊，所幸車廠人員驚喜回神後迅速開門迎駕。資深香燈腳分析，媽祖青睞車廠是為體恤轎班與信眾，因其空間寬敞並備有冷氣，讓大家能舒適休息。這也呼應了「粉紅超跑」的由來，媽祖曾有示意BMW讓位並完美倒車入庫的傳奇事蹟。此次駐駕再添話題，展現媽祖親民且充滿人情味的特質。
「印度移工元年」台灣為何炸鍋？飆破3.6萬人喊中止引進 勞動部急拋2大前提
首批印度移工最快今年可能引進台灣？在今年1月，勞動部次長陳明仁率隊前往印度東北部，了解印度勞工至海外工作相應制度後，近日勞動部長洪申翰在立法院答詢時鬆口，「今年有機會引進」讓民間輿論炸鍋，公共政策網路參與平台「中止引進」的連署超過，截至今（14）日上午已超過3.6萬人附議，且持續增加中。勞動部13日發布聲明回應，強調勞動部有責任保持外國人力多元來源，但引進印......
下月媽祖生日！命理師點名「3生肖」一定要拜 財運大爆發
今年的媽祖誕辰為國曆的5月9日（農曆3月23日），各地廟宇陸續展開慶祝活動。命理師小孟老師指出，特別是屬雞、屬猴及屬蛇3生肖，若能在當天誠心參拜，不僅有助於祈福消災，亦可能為財運與人際帶來正面影響。
李貞秀丟立委砲口轉向轟民眾黨 蔡壁如吐7字形容
陸配立委李貞秀被民眾黨開除黨籍，爭議風波持續延燒，台北地檢署也接獲民眾告發李貞秀，立委任期未放棄中國籍，且請領助理費，涉嫌偽造文書、貪污等罪嫌，已分他字案，並指派檢肅黑金專組主任檢察官偵辦。民眾黨前立委蔡壁如昨（14日）則批，今天造成這樣的（狀況），之前的形容詞就是「火燒罟寮全無望」。
白沙屯媽祖進香湧政治人物！超扯畫面全被拍 學者批：無知又無禮
白沙屯媽祖進香為期8天7夜，媽祖鑾轎於13日深夜起駕。回顧當時現場狀況，許多政治人物到場接力致詞，疑似因流程安排問題，引發信徒不滿，質疑講太久而耽誤了起駕吉時，網路上更傳出山邊王爺神轎疑似「暴衝」畫面，相關爭議持續延燒。對此，台中教育大學台文系副教授林茂賢痛批，「無知又無禮的政治人物」。
粿粿出軌王子！范姜彥豐提告求償百萬 對方律師承諾：願意賠償
男星范姜彥豐的妻子粿粿（江瑋琳）婚內出軌藝人王子（邱勝翊），范姜日前對2人提告侵害配偶權並求償，調解程序仍在進行中。士林地院今天（14日）下午開庭審理，范姜彥豐本人親自出庭，粿粿和王子未現身，由律師代表到庭。據了解，范姜彥豐向2人提告並求償100萬元，對方律師承諾願意賠償，全案將於28日下午宣判。
白沙屯媽祖「衝大甲媽」轎夫慘甩飛！專家一看不對勁：藏2訊息
生活中心／巫旻璇報導苗栗通霄白沙屯拱天宮年度媽祖徒步進香活動，於12日深夜11時55分正式起駕，展開為期8天7夜的北港行程。今年除了山邊媽隨行外，值年爐主媽也首度登轎同行，形成罕見的「三媽同轎」，吸引多達46萬名香燈腳報名參與，盛況空前。不過13日途中發生轎班人員跌落意外，引發外界關注，民俗專家也提出可能原因。
白沙屯媽賜聖筊！鼻咽癌夫4個月「癌細胞清零」
生活中心／李筱舲報導白沙屯拱天宮媽祖於昨（12）日深夜正式起駕，展開為期8天7夜的進香之旅。今年報名的香燈腳人數突破46萬大關，刷新歷史紀錄。隨著香火愈發鼎盛，白沙屯媽祖的神蹟感應也不斷傳出。一名女信眾日前接受《白沙屯媽祖網路電視台》採訪，感性分享媽祖如何護佑丈夫度過鼻咽癌難關。
政治人物挨轟致詞太久…白沙屯媽祖起駕錯過吉時？主委還原真相
生活中心／巫旻璇報導苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖年度徒步前往北港朝天宮進香活動，13日凌晨正式展開。然而在起駕儀式上，因現場安排十多位政治人物依序發言，致詞時間過長，引發部分信徒不滿，現場甚至出現噓聲，質疑流程本末倒置，也認為因此影響原定起駕時辰。對此，拱天宮主委洪文華回應，今年為首次由三尊媽祖同時出巡，轎內安座程序較為繁複，光是確認神尊位置與固定狀況就耗費近一小時，待相關作業完成後才安排來賓致詞。他也強調，廟方將檢討整體流程，未來會做出調整與改善。
秀水鄉代主席揪眾圍毆「打到眼球掉出來」 判4年半定讞嘆：司法冰冷
彰化縣秀水鄉代表會主席蔣憲忠，2022年7月初因口角衝突，竟找來小弟持槍、鐵棍圍毆對手，導致對方左眼球當場被打爆「掉到地上」。最高法院近日駁回上訴，蔣憲忠被依傷害致重傷害等罪判處4年6月徒刑定讞。蔣憲忠即將解職入監，面對即將到來的牢獄之災，他雖表示會「勇敢面對、坦然承擔」，卻也在臉書大吐苦水，哀嘆司法無視雙方早已和解的事實，顯得極為無奈。
猶豫7分鐘！白沙屯媽祖「擇路」劇烈搖晃大迴轉 1路線跨濁水溪進雲林
白沙屯拱天宮媽祖一年一度徒步前往北港進香，規模更勝以往，12日深夜正式起駕。白沙屯媽祖鑾轎今（15）日清晨5點從中華賓士員林展示中心起駕，一路前進至台1線與員林大道路口時，多次「擇路」大迴轉，猶豫了近7分鐘，最終選擇往北斗方向，預估早上10點跨越濁水溪進雲林。
BMW肇逃男滋潤照曝光！魚販家屬「殯儀館折紙錢」悲嘆：看你們全家幸福
台南市一名趙姓男子10日凌晨駕駛改裝BMW上路，在國道8號與安吉五路口失控撞車，導致廂型車駕駛方姓男子傷重不治，留下妻子以及一雙年僅10多歲的兒女；事後，肇逃神隱19小時才被警方拘捕的趙男，被挖出一家四口生活滋潤，死者家屬悲痛無法接受：「看著你們全家幸福，我們卻在殯儀館折紙錢」。
白沙屯媽祖再顯神蹟！她斷氣6分鐘奇蹟生還
白沙屯媽祖再顯神蹟！她斷氣6分鐘奇蹟生還
白沙屯媽祖進香：數十萬人潮中，1罐八寶粥催生「戀曲」？
命運靖來說生活中心／林靜芬報導苗栗白沙屯拱天宮一年一度的媽祖進香活動，不僅是台灣重要宗教盛事，更被許多信眾視為「人生轉運」的重要契機。近日，拱天宮秘書林幸福登上直播節目「命運靖來說」分享信眾故事時透露，這場數十萬人參與的徒步進香旅程，竟也成為不少人尋覓良緣的契機。
政治人物冗長致詞誤白沙屯起駕？廟方曝真相
[NOWNEWS今日新聞]苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖徒步往北港朝天宮進香活動，一年一度的宗教盛事今天凌晨展開，但起駕典禮10幾位政治人物冗長致詞，導致現場噓聲四起，信徒怒批反客為主，嚴重拖延白沙屯媽祖徒...
馬英九基金會捐款沒紀錄？律師：柯文哲翻版
[NOWNEWS今日新聞]前馬英九基金會執行長蕭旭岑近期遭指控違反財政紀律，基金會對此於昨（13）日召開臨時董事會，證實有出現來源不明的台商捐款，但會計師事務所表示並無入帳紀錄。對此，律師黃帝穎指出，...
一堆人不懂！白沙屯媽祖突停轎「換花」 廟方親曝背後原因
白沙屯媽祖進香為期8天7夜，媽祖鑾轎已於13日深夜起駕，一路往北港前進。途經台中一處休息點，有信徒上前獻上花束，並與鑾轎上的花束進行了交換，引發關注。而這看似再尋常不過的舉動，背後其實蘊含深厚民俗意義。
白沙屯媽祖進香「完整餐盒」被丟路邊 信眾嘆：愛心被糟蹋
白沙屯拱天宮媽祖於12日深夜11時55分起駕，展開為期8天7夜的徒步進香行程，今年報名人數突破46萬，創下歷史新高。然而隨著香燈腳人數激增，進香路上也浮現不少亂象，有網友發文分享，沿途發現完整未動過的餐盒被遺棄在路邊，引發討論。