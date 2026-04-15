十三行與淡水古蹟博物館共推一票暢遊 八里淡水玩透透 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒新北新聞）【記者蔡宇辰／新北報導】「2026新北考古季」熱烈展開，隨著淡江大橋即將於五月通車，淡水與八里兩地的交通往返將更為便捷，新北市轄下十三行博物館與淡水古蹟博物館特別攜手，即日起至5月31日推出「一票暢遊雙館，淡水八里玩透透」活動。不僅為即將到來的交通利多暖身，更邀請民眾提前感受雙城串聯的魅力，輕鬆將左岸的史前文化與右岸的百年古蹟盡收眼底。

本次活動主打「一票雙享」的便利體驗，民眾於活動期間憑十三行博物館或淡水古蹟博物館任一館的入館門票，就能免費順遊對岸的友館。趁著春暖花開，推薦民眾安排從八里出發，參與十三行博物館「新北考古季」系列活動，無論是推廣循環利用的「十三綠時尚永續市集」、「阮ê海海人生—臺韓海洋文化交流特展」，或參與4月25日至26日於新北考古公園盛大登場的「新北考古生活節」，超過40攤的跨國海洋主題體驗及史前挑戰賽，絕對讓人意猶未盡。飽覽大洋交流的軌跡後，只需帶著手中的票根跨越淡水河，便能無縫接軌步入淡水紅毛城、前清淡水關稅務司官邸（小白宮）及滬尾礮臺，在優雅的古蹟氛圍中，一次收穫雙倍的知性與休閒。

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憑十三行博物館跨越淡水河，便能無縫接軌步入淡水紅毛城等淡水古蹟博物館場館。(圖/淡水古蹟博物館提供）

新北市文化局局長張䕒育表示，市府近年積極推動五條美學廊帶，其中「藍天海岸—古蹟文化」廊帶，正是透過十三行與淡水古蹟博物館的深厚底蘊，將藝文氣息自然融入市民生活。隨著淡江大橋即將通車，不僅縫合了淡水與八里的水岸版圖，更為雙城交流帶來新契機。期盼民眾利用這次「一票暢遊」的專屬優惠，乘著交通便利，輕鬆穿梭於左岸的史前文明與右岸的百年古蹟之間，深度體驗淡水與八里獨有的雙城美學，進一步帶動地方的文化觀光與經濟發展。更多活動資訊請至十三行官網(http://www.sshm.ntpc.gov.tw) 或粉絲專頁(https://www.facebook.com/13hangmuseum) 查詢。