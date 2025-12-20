十三行首推水下考古展 打造全臺唯一考古咖啡廳

記者黃朝琴／臺北報導

十三行博物館《湛藍十三》水下考古永續傳承展23日登場，攜手清華大學水下考古學暨水下文化資產研究中心共同策劃，結合中國科大打造的15米「沈浸式海底隧道」，頂尖學術與創新科技相結合，嚴肅的考古知識，轉化為生動有趣的五感體驗，引領觀眾穿越時空浪潮，見證水下文化資產的永續與傳承。

十三行博物館館長羅珮瑄表示，深邃的海洋底下，隱藏多少未解的歷史謎團，《湛藍十三》水下考古永續傳承展，展現產官學「強強聯手」跨域成果，清華大學學術研究與中國科大數位轉譯技術的支持，沉睡千年的文化遺產，可在世人面前重現風華。

羅珮瑄指出，展場亮點首推由清大慨允出借、難得一見的完整「安平壺」出水真品，以及第一線水下考古員的專業水肺潛水裝備，讓民眾近距離感受水下作業的艱鉅與專業。

羅珮瑄進一步表示，有別於傳統靜態展示，該展精心邀請清大考古隊員親聲錄製語音導覽，將冰冷的研究數據，轉化為充滿溫度的探險故事，觀眾掃描QR Code即可聆聽，甚至透過YouTube分享，彷彿親身與考古學家並肩潛入幽暗深海，探索未知的歷史拼圖。

羅珮瑄提到，視覺體驗方面，中國科大團隊助攻，以沉船遺址為背景並參考古代海洋生態資料，運用無接縫投影技術打造長達15米的「沈浸式海底隧道」，重現沉船遺址周邊的魚群動態與光影變化，虛實交錯的身歷其境感，勢必成為年底最吸睛的打卡熱點。

羅珮瑄表示，台新國際商業銀行以實質互惠支持永續共好，與新北設計中心聯手打造全新餐飲品牌「13 CAFÉ」，展現公私協力的精神，這座全臺唯一的「考古及永續主題咖啡廳」導入綠色永續概念，空間裝修從源頭把關，餐點嚴選在地有機食材，全方位落實環境友善的承諾，12月23日盛大開幕。

走進進到咖啡廳，可以看到Q版考古文物人面陶罐，還可以與台新「Richart」一起迎賓，還有更多他們的蹤跡隱藏其中等你來挖掘。

長達15米的「沈浸式海底隧道」，運用無接縫投影技術重現沉船遺址魚群動態。（十三行博物館提供）

《湛藍十三》水下考古永續傳承展，展出難得一見的完整「安平壺」出水真品。（十三行博物館提供）

《湛藍十三》水下考古永續傳承展23日登場。（十三行博物館提供）

《湛藍十三》水下考古永續傳承展，展出第一線水下考古員的專業水肺潛水裝備。（十三行博物館提供）

清大考古隊員親聲錄製語音導覽，將研究數據轉化為探險故事。（十三行博物館提供）