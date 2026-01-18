十三行《彼—此2.0》特展 體驗考古現場探索樂趣

記者黃朝琴／臺北報導

十三行博物館主辦《彼—此 2.0》特展，即起於滬尾藝文休閒園區登場，除了打破場域界線，將八里的史前記憶帶往淡水，更打破靜態展示的框架，將考古現場的探索樂趣，原汁原味搬進現代化藝文空間，展場有超擬真的「3D考古發掘探坑地貼」，大小朋友還可變裝化身帥氣的「一日考古學家」，或者換上史前風格服飾，與十三行人立牌來場跨時空合影，輕鬆玩樂理解淡水河孕育的歷史。

十三行博物館館長羅珮瑄表示，淡江大橋今年5月即將通車，位於八里的「十三行博物館」與淡水「滬尾藝文休閒園區」攜手推出《彼—此 2.0》特展，透過八里土地上生活的史前人類智慧，與淡水當代園區的永續精神相呼應，串起淡水河兩岸緊密的地理與文化連結，展期至3月29日。

羅珮瑄指出，十三行與淡水將捷金鬱金香酒店及滬尾藝文休閒園區的合作淵源深厚，雙方去年新北國際考古論壇期間，攜手接待來自日韓的博物館館長，當時第一代的《彼—此》特展，便以文化保存與環境共生的對話，獲得國際貴賓的高度肯定。適逢淡江大橋即將通車，這份跨河情誼全面升級，推出《彼—此 2.0》特展。

《彼—此 2.0》特展的展場視覺焦點首推超擬真的「3D考古發掘探坑地貼」，讓民眾一腳踏入彷彿深不見底的歷史現場，帶來強烈的視覺震撼。現場更展出精緻的微縮模型與標本，將千年前的聚落生活與地底秘密濃縮於方寸之間。

為了讓觀眾不只是「看」展，更要「玩」展，展區特別打造了超人氣的「沈浸式扮裝互動區」，大小朋友不僅能換上專業考古背心、戴上帽子，手持圓鍬與手鏟，化身帥氣的「一日考古學家」。

觀眾也能換上史前風格服飾，與十三行人立牌來場跨時空合影。加上趣味十足的陶罐拼圖挑戰，讓原本嚴肅的考古知識，瞬間變成適合全家共遊的精彩探險。

滬尾藝文休閒園區總經理紀維綺提到，《彼—此 2.0》特展透過考古視角與當代文化，將淡水與八里更為連結，民眾輕鬆玩樂過程，可以重新理解淡水河流域所孕育的歷史記憶與永續智慧，讓文化成為日常生活中自然發生的一部分。

「3D考古發掘探坑地貼」，讓民眾一腳踏入彷彿深不見底的歷史現場。（十三行博物館提供）

超人氣的「沈浸式扮裝互動區」，大小朋友可變裝化身帥氣的考古學家。（十三行博物館提供）

十三行博物館與滬尾藝文休閒園區攜手推出《彼—此 2.0》特展。（十三行博物館提供）

豐富有趣的《彼—此 2.0》特展，適合全家共遊。（十三行博物館提供）