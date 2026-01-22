十三行「早安博物館」暖心升級

十三行博物館「早安博物館」服務全新升級，擴大「每週日」常態性辦理。



（圖：新北市立十三行博物館提供）

新北市立十三行博物館表示，為自閉症家庭友善活動「早安博物館」將全新升級！活動頻率從每月一次改為每周日，並推出「十三樂音香草療癒所」，結合聽覺與嗅覺，成為五感避風港。每週日早晨，博物館提早三十分鐘開館，提供低刺激、零干擾的觀展環境，透過音樂引導與香草手作，成為星兒家庭的心靈療癒基地。

新課程以「藝術療癒」與「文化永續」為核心，結合四季香草與古典樂音，帶來創新的五感體驗。春季伴隨《春》的旋律，孩子們嗅聞羅勒與薄荷；夏季則在海浪白噪音中，透過檸檬香蜂草的氣息，刻畫海洋文化；秋冬則以民謠與搖籃曲引導，體驗豐收與溫馨。透過這些活動，星兒們不僅能訓練手部動作，還能在自然與音樂中穩定情緒，打開與世界的對話。

館長羅珮瑄表示，對自閉症星兒而言，「規律性」與「安全感」是關鍵。因此，每周日的活動不僅增加場次，更建立穩定的陪伴關係，讓博物館成為星兒的第二個家。我們希望透過「樂音香草」的感官安撫，協助孩子探索文化，並讓照顧者獲得支持。未來，十三行將持續推動文化平權，消除參與門檻，讓這裡成為所有家庭共享幸福的空間。