十三行《春馬奔騰十三響》 初二起邀你連嗨5天

記者黃朝琴／臺北報導

十三行博物館《春馬奔騰十三響》春節系列活動，將於農曆初二至初六（2月18日至2月22日）登場，天天都有亮點，包括踢踏舞、馬戲、兒童劇，連續嗨5天，以馬年奔騰為引、海洋文化為景、環境永續為心，邀民眾用耳朵追著鼓點，用雙手玩出創意，用腳步走進千年史前與考古故事，在歡樂如馬蹄聲的節拍裡，踏響文化走春新節拍。

「馬戲好看─新春鬧熱看表演」集結競技扯鈴、街頭打擊、踢踏舞、馬戲雜耍與親子劇場，每日輪番帶來精采互動演出。演出陣容強大，包含曾闖進《中國達人秀》總決賽的「武鈴忍者」鄭湧蒼、擅長將廢棄桶子化為打擊樂器的「巴奇先生」、以節奏與身體對話的「Jazzy Dance 爵希藝術」帶來動感踢踏舞，以及結合特技與社會關懷的「馬戲之門」。

另外，萬花筒劇團親子戲碼，結合十三行博物館年度主軸「海洋永續」，透過音樂劇、偶劇等多元形式，帶領大朋友小朋友在戲劇中學習環保意識。

除了靜態看表演，今年更推出「馬蹄踏踏 Kolo 響」DIY 手作，邀請民眾利用回收紙箱製作環保小馬車，透過「轉生」創意落實永續精神。

配合新北市文化局「文化走春」活動，民眾只要與館內「馬」相關元素合照留言即有機會獲得限量馬年貼紙，消費滿額還能轉扭蛋抽精緻好禮，並角逐價值千元的「食‧叁」食器或其他新北博物館文創商品福袋大禮包。

十三行博物館館長羅珮瑄表示，春節是祈願平安、迎向新開始，希望民眾不只是參觀，更透過節奏感十足的演出、永續概念的手作，把對土地、海洋與史前文化的感受帶回日常。

十三行博物館「春馬奔騰十三響」春節系列活動，邀請親子用耳朵追著鼓點。（十三行博物館提供）

「馬戲好看─新春鬧熱看表演」單元，邀請「Jazzy Dance 爵希藝術」帶來動感踢踏舞。（十三行博物館提供）

萬花筒劇團親子戲碼，結合十三行博物館年度主軸「海洋永續」。（十三行博物館提供）

「馬蹄踏踏 Kolo 響」DIY 手作，利用回收紙箱製作環保小馬車。（十三行博物館提供）