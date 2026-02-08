十三門磨課師獲選標竿課程 引領數位教學新潮流

國立清華大學科技法律研究所林勤富教授 ≪AI Ethics, Law, and Policy≫ 磨課師課程 榮獲最佳數.

大合照

國立清華大學服務科學研究所許裴舫教授與陳思筑博士候選人≪Fundamentals of Digital Transformat

中國文化大學「淨零碳排與循環經濟的永續大趨勢」榮獲「最佳課程推廣獎」

教育部長期投入線上教育資源，為臺灣大學數位學習發展奠定穩固基礎。近日在2025年數位學習國際研討會暨開放教育論壇中，公布磨課師標竿課程評選結果，展現數位學習已突破傳統教學框架，成為教師深化教學與提升學習成效的重要動力。



本次甄選共有13門課程獲推薦為標竿課程，設有最佳數位課程獎、最佳互動經營獎、最佳學習分析獎、最佳科技應用獎與最佳課程推廣獎等多項獎項，提供各大專校院在製作與經營數位課程上的重要參考指標。

其中，國立清華大學科技法律研究所林勤富教授開設的「AI Ethics, Law, and Policy」榮獲最佳課程。課程最大亮點在於培養「批判性系統思維」，強調理解法律、政策與科技互動的根本邏輯，使學員能提出兼具創新與可行性的人工智慧治理方案。該課程在國際課程平臺FutureLearn廣受歡迎，已吸引全球近2,200名學習者選修，展現高度國際影響力。



談及課程設計，林勤富教授表示，最令他印象深刻的單元是Moral Machine Experiment（道德機器實驗）。透過實作與視覺化方式，學生得以具體理解自駕車「電車難題」中的人工智慧倫理困境，同時看見不同文化背景下的價值選擇與倫理判斷差異。數位教學平臺提供安全且開放的學習環境，讓學生深入反思科技發展背後的法律與倫理議題；這種兼具深度與多元視角的互動學習經驗，也被視為數位教學值得持續投入的重要原因。



榮獲最佳科技應用獎的「Fundamentals of Digital Transformation and Data Analytics」，由國立清華大學服務科學研究所許裴舫教授與陳思筑博士候選人共同授課。課程融入模擬工具，讓學員在沉浸式遊戲中體驗供應鏈長鞭效應，並運用視覺化資料探勘工具，使零程式基礎的學員也能建構預測模型，成功吸引全球超過1,660名學習者參與。



許裴舫教授指出，數位教學的優勢在於突破時間與空間限制，讓學習走向國際並與世界接軌。課程採全英語授課，學習者可與來自各國的同儕進行討論、辯論與互動遊戲，不僅提升語言能力，也培養跨文化理解與國際視野。



此外，「淨零碳排與循環經濟的永續大趨勢」由中國文化大學與越南文朗大學合製，是13門得獎課程中唯一的跨國合作案。越南文朗大學教師阮領心參與臺越合作計畫後，肯定臺灣數位課程製作團隊的專業，並表示中國文化大學提供的回饋有助於重新整理並深化教學內容，提升課程設計完整性。此次合作更促成兩校締結為姐妹校，深化學術與文化連結，顯示數位教育已成為促進國際交流與合作的重要橋樑。



教育部表示，未來將持續鼓勵大學投入數位學習，整合跨領域資源，成為全民終身學習的堅實後盾。上述得獎課程已上架於教育部磨課師「大學磨課師標竿課程專區」，除本屆課程外，也收錄歷屆標竿課程供民眾選讀，歡迎有興趣者踴躍註冊學習，共同拓展知識視野。