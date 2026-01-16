十九灣滯洪池工程進度超前 林欽榮視察力拚汛期前提升仁武防洪力

因應極端氣候帶來的強降雨與颱風豪雨，高雄市政府持續強化流域防洪量能。為解決曹公新圳上游十九灣排水洪峰快速湧入下游、造成淹水風險的問題，水利局向中央爭取經費興建十九灣滯洪池及護岸工程，總經費約2億元。副市長林欽榮16日前往鳥松區十九灣滯洪池工地視察工程進度，關心施工情形，並期許團隊把握非汛期間全力趕工，讓工程在今年汛期前即可發揮實質滯洪效益，全面提升仁武地區防洪能力。

↑圖說：林欽榮副市長視察鳥松區十九灣滯洪池，期許施工團隊能在非汛期間全力趕工，增加曹公新圳上游的滯洪功能。（圖片來源：高雄市水利局提供）

水利局表示，十九灣滯洪池占地約4.68公頃，設計滯洪量達19.5萬噸，工程經費由中央全額補助2億元，已於114年7月4日開工，預計於115年12月前完工。目前施工重點包括排水護岸、箱涵等設施，滯洪池主體亦已完成開挖施作。整體工程預定進度為40.7%，實際進度已達46.09%，超前5.39%，市府正積極趕工，力求在今年汛期前先行發揮滯洪功能。

工程完工後，可有效削減曹公新圳洪峰流量，使仁武區八德東路至仁勇橋段在洪峰期間的水位最高可降低約70公分，預估可改善約125公頃的淹水問題，對仁武地區防災安全具有關鍵助益。

↑圖說：十九灣滯洪池採土方平衡，以築堤3公尺高之土丘方式搭配種植喬木形成緩衝綠帶，減緩生態衝擊。（圖片來源：高雄市水利局提供）

此外，十九灣滯洪池工程也兼顧生態與景觀設計，採土方平衡方式，利用築堤約3公尺高的土丘並搭配喬木植栽，形成綠色緩衝帶；既有雜木經整理破碎後與土壤拌合，提升土壤有機質，降低對環境的衝擊。河道內另設置約4處動物逃生通道，促進棲地串連，展現水利工程與生態共存的理念。

林欽榮肯定工程進度超前，並勉勵施工團隊持續加速推動，期望在汛期前發揮滯洪成效，有效紓解仁武地區淹水風險，為市民打造更安全、宜居且具防洪韌性的生活環境。

