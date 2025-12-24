十二小時不眠不休 巨星演唱會背後的城市工程

珍妮佛羅培茲首度在阿布達比開唱，舉辦場館在演唱會前十二小時全面啟動，從安檢、人流控管到快閃商業設置，上萬次檢查就是要確保零失誤。台上是熱力四射的天后魅力，台下則是高度緊繃的精密運作。這不只是一場演唱會，更是阿布達比打造娛樂產業樞紐，重塑城市品牌的關鍵。

珍妮佛羅培茲在台上向觀眾高喊：「大家今晚準備好要享受一切了嗎？」女王回歸世界舞台，讓全球粉絲放聲尖叫，感受翹臀珍一貫熱力四射的舞台魅力。這次世界巡迴演出首度來到阿布達比，舞台上星光耀眼，台下卻是一場高度緊繃的精密行動。

距離開唱還有十多個小時，阿布達比的阿提哈德競技場早已全面進入備戰狀態。燈光尚未亮起，但整棟場館已開始運轉，從主舞台到消防通道，每一層樓都傳來設備測試與人員走動的震動聲。阿提哈德競技場營運總監威薩納奇在現場不斷透過對講機調度人力，要求各單位反覆確認設施狀況。他強調，這是一場動用整棟建築的大型活動，「樓梯、扶手、任何一個角落都不能放過」。

每一場演出，對場館來說就像是臨時搭建一座城市。距離開唱十二小時，團隊已經完成上萬次檢查，從舞台吊架到緊急出口，全數列入清單。最早開始工作的，是安檢與維安人員。阿提哈德競技場安保總監拉什萬指出，在室內管理一萬到一萬五千人的大型活動，壓力極高。他表示，「所有人的安全都在我們手上，一旦人潮失控，可能導致跌倒或重大事故」。尤其是珍妮佛羅培茲的粉絲，許多人夢寐以求只為親眼見她一面，情緒高漲，也讓現場維安難度倍增。

除了安全，場館還必須兼顧觀眾體驗。從餐飲到動線，每一項安排都得為演唱會重新設計。阿提哈德競技場主管安卡表示，體育賽事與音樂會的營運模式完全不同，無法直接套用。為了應付歌迷人潮，她臨時新增七個主題快閃攤位，但每一個攤位都必須通過工程、電力、營運與衛生安全等多方審核。

就在最後準備階段，觀眾開始陸續進場。入口處人潮湧動，安保人員反覆提醒秩序。拉什萬在現場不斷喊話維持動線，他坦言自己或許看起來嚴厲，但只要一個小錯誤，就可能危及生命，「在這種規模的活動中，不能有任何僥倖」。場內收銀機此起彼落，表面看似順暢，實際上突發狀況不斷。安卡的腳步始終沒有停下來。她笑說，「只要大門一開，人潮湧入，我在這種活動中一天能走三十五公里，真的不是開玩笑」。

即便巨星已在舞台上光芒萬丈，場館團隊的工作仍未結束。威薩納奇表示，活動進行期間是精神最緊繃的時刻，因為任何意外都可能發生，「有人試圖衝上舞台，或朝舞台投擲物品，腦袋必須隨時高速運轉」。台上燈光璀璨，台下依舊忙碌。演出才進行到一半，後勤團隊已開始補充冰箱、清理場地，為散場後的快速轉換做準備。安卡透露，當晚必須完成清場作業，因為隔天一早，另一場活動的主辦單位就會進駐。

對阿提哈德競技場而言，燈光從未真正熄滅。這裡不只是中東的新娛樂地標，更象徵阿布達比城市角色的轉變。在金色屋頂之下，這座城市不再只是沙漠中的奇蹟，而正逐步成為全球娛樂產業的重要樞紐

