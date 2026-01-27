十二星座男暗戀信號！這些小動作藏不住喜歡，一看就懂他的心意

喜歡一個人往往藏不住，就算嘴上不說，行為也會不自覺露出端倪。你是否也遇過這種狀況：感覺某個男生對你有好感，卻又拿不定主意？其實不同星座的男生，在喜歡一個人時，都會用各自的方式表現出來。

火象星座：熱情直接型

牡羊男很愛在你面前表現自己，可能突然秀運動細胞，或講笑話逗你開心。如果他總愛圍著你轉、想盡辦法吸引你注意，多半就是對你有意思。牡羊的喜歡通常藏不久。

獅子男會進入「孔雀開屏」模式，在你面前特別注意外表，說話更有自信，偶爾還會小炫耀。看起來好像有點自大，其實只是希望你注意到他。只要你誇他幾句，他就能開心很久。

廣告 廣告

射手男喜歡用開玩笑的方式靠近你，像是輕輕推你一下、逗你玩，有點像小學生喜歡人的表現。如果他常主動找你聊天、分享生活裡有趣的事，很可能就是有好感。

土象星座：默默付出型

金牛男會用實際行動對你好，例如送小禮物、幫忙處理事情，但不一定會說原因。如果你對他的貼心感到開心，他自己也會很滿足。他們的感情慢慢累積，但會越來越認真。

處女男容易開啟「管家模式」，常提醒你這個、叮嚀你那個。雖然聽起來有點碎念，其實是因為在乎。如果你願意聽他的建議，他會覺得你們很合拍。

摩羯男最會把心事藏起來，也最謹慎。他會默默觀察你，記住你的喜好與習慣。你可能會發現，他記得你隨口提過的小事，或在你需要時剛好出現。當他開始對你特別關心，往往已經想了很久。

風象星座：試探靠近型

雙子男會突然變得很健談，什麼話題都能跟你聊。不過也要注意，他可能對很多人都這樣；如果他只對你特別有耐心，什麼都願意聊，那才比較像是真的喜歡。

天秤男本來就對人親切，所以比較難分辨。但如果他和你見面時特別打扮，或在你面前顯得有點緊張，那通常代表你對他來說不太一樣，需要多觀察幾次。

水瓶男有時會很直接說「我喜歡和你在一起」，或找各種理由約你。雖然看起來有點突然，這卻是他表達好感的方式。只要他對你特別關注，常找機會相處，就很明顯了。

水象星座：溫柔守候型

巨蟹男會特別照顧你，幫你處理事情，也願意聽你說心事。如果他常告訴你「跟你聊天很開心」，其實就是在釋放好感。他們喜歡一個人時，會想成為對方的依靠。

天蠍男會常看著你，找機會引起你的注意。有時對你很好，有時又拉開距離，那是在觀察你的反應。如果你主動多跟他聊幾句，他通常會很開心。

雙魚男喜歡製造只有兩個人的時光，也會分享自己喜歡的音樂、電影或其他興趣。如果你稱讚他貼心、懂你，他往往會特別感動。

延伸閱讀

福氣爆棚！3大星座女「鳳凰命」越老越順 第1名自帶貴人、晚年躺著數錢

2026年正式換檔！12星座年度運勢大解析，誰實力變強、誰戀愛滿滿一次看