十二月氣溫呈現「偏暖格局」 氣象專家曝暖冬機率

隨著冬季節奏逐漸加快，北台灣始終未感受到明顯的寒意。氣象專家賈新興分析，今年冬季的冷空氣表現偏弱，短期內不容易看到真正具規模的冷氣團。

賈新興表示，至少到年底前，台灣受到的影響仍以一般東北季風為主，氣溫雖偶有下降，但難達到冷氣團標準。

根據氣象署定義，台北夜間低溫若降至12至14度稱為「大陸冷氣團」，10至12度則屬於「強烈大陸冷氣團」，若逼近10度以下便會被視為「寒流」。而東北季風的溫度通常高於這些門檻，因此感受上比較偏向涼意而非真正嚴寒。

賈新興指出，今年北方冷空氣的生成受到暖化效應影響，整體南下動力偏弱，即便有冷空氣往南移，強度也不及往年，使得冷氣團難以發展。他補充，接下來十天依舊會有東北風報到，但周邊海域水溫偏暖，使冷空氣難以累積到冷氣團等級。

賈新興也提醒，以現階段資料推估，十二月整體氣溫大致呈現「偏暖格局」，暖冬的機率相對提高。不過在輻射冷卻配合東北季風時，清晨仍可能出現 11、12 度的低溫。民眾清晨與夜間外出仍須注意溫度變化，適當添衣，以免受涼。

