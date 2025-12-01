十二月臺北花博農民市集 美好聖誕 就想芋見你 臺北花博農民市集(捷運圓山站1號出口)

秋冬時節，每當柑橘水果成熟，就代表快到過年了！本月份花博農民市集「美好聖誕 就想芋見你」主題月，邀請大家週末到市集走走，感受聖誕節氛圍，把當令蔬果及特色農產品通通帶回家。

臺北市政府產業發展局提醒，花博農民市集將於12月20-21日及12月27-28日休市二週，歡迎民眾提前到農民市集選購喜愛的農特產品。

本月於12月14日舉辦「芋頭食農教育-美好相芋」，活動提供參與者品嚐聖誕芋泥包！

每年從中秋節過後，至農曆春節這段期間，是品嚐芋頭的最佳時節，此時的芋頭不僅香氣濃郁，口感也綿密鬆軟。本月於12月14日舉辦「芋頭食農教育-美好相芋」，活動由臺中大甲農民林義職，介紹當地著名的芋頭，並帶領參與者DIY製作芋泥壓花點心。本次融合節慶元素，將提供可愛造型的聖誕芋泥包，供活動參與者品嚐！欲參與者可憑市集全場消費滿500元之收據至舞台區報名，為向親子推廣季節性特色農產品，活動保障10名親子免收據參加，名額有限，額滿為止。

宜蘭黃金柑

12月6-7日宜蘭農特產品展售-黃金柑，宜蘭長年多雨的氣候，正好適合金柑生長，出產的金柑產量位居全臺第一，也因此有金柑故鄉的美名。當週六(12/6)將由金柑產業策略聯盟舉辦「2025蘭陽黃金柑 金柑策略聯盟執行成果發表會」，活動邀請宜蘭知名店家及青創店家到場展攤，歡迎大家來到現場共遊，認識宜蘭在地風采；

雲林蘿蔔

12月13-14日雲林農特產品展售-甘藍、蘿蔔、柳丁、果菜雜糧，

雲林平原地廣闊、物產豐饒，出產眾多農產品，

雲林雜糧-落花生

是全臺落花生、

雲林雜糧-玉米

玉米及

雲林雜糧-甘藷

甘藷等雜糧作物的最大產地，當週將匯集雲林農友齊聚，帶來豐富特色農特產品，歡迎民眾當週前來選購，同時享受舞台精彩活動。

想知道更多市集的活動訊息，請鎖定Facebook粉絲團「台北花博農民市集」及「臺北市政府產業發展局」粉絲專頁，或臺北花博農民市集官網（https://expofarmersmarket.taipei/ ），等你來挖寶喔！(市集營業時間為每週六、日早上10:00至晚上18:00，在花博公園圓山園區)