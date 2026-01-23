十二櫥窗揭密粧佛工序 北港文化中心展現信仰工藝新視角

▲「粧藝傳心－神工傳藝粧佛特展」目前於北港文化中心展出，展期自1月10日至3月4日止（週一及國定假日休館）。（記者蘇峯毅攝）

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】「粧藝傳心－神工傳藝粧佛特展」目前於北港文化中心展出，展期自1月10日至3月4日止（週一及國定假日休館），透過系統化策展與多元作品呈現，帶領觀眾深入認識粧佛工藝從信仰核心到藝術創作的完整面貌。

▲本次展覽邀集四位雲林縣登錄的粧佛技術保存者同場展出，各自以長年累積的技藝實力，呈現不同風格與生命歷程。（記者蘇峯毅攝）

本次展覽邀集四位雲林縣登錄的粧佛技術保存者同場展出，各自以長年累積的技藝實力，呈現不同風格與生命歷程。陳明洲藝師融合福州派與泥塑造形觀念，作品造形莊嚴、比例精準，是全臺粧佛工藝的重要代表；林朝金藝師自1975年起投身粧佛製作，完整歷練各項工序，並長年投入教學與傳承，為技藝延續的重要推手。

丁宗華藝師則融合福州派與多元工法，對木雕、粉線及彩繪皆有深厚造詣，返鄉後持續創作並積極走入校園與文化場域推廣；蔡炯容藝師年少即投入粧佛學習，融合泉州與福州派風格，尤以軟身媽祖神像聞名，展現高度工藝掌握與信仰內涵。

策展人杜易宸表示，本展並非單純陳列完成神尊，而是透過十二個櫥窗，呈現粧佛工藝在不同題材與形式間的轉化與應用，讓觀眾在觀看過程中，自然理解技藝如何因應信仰需求與時代脈動而發展。四位藝師的作品並置展出，也讓粧佛工藝的當代樣貌得以立體呈現。

▲策展團隊準備雲林在地特色茶點，如在地小農熊蜂授粉的玉女番茄，呼應北港匠師的精湛技藝。（記者蘇峯毅攝）

雲林縣文化觀光處長謝明璇表示，「神工傳藝」系列展覽持續從地方出發，梳理傳統工藝在現代社會中的位置。本次特展希望讓民眾看見，粧佛不只是精湛技術的展現，更是一種持續流動的文化實踐，承載著信仰、生活與世代情感的交會。