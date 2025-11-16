十二生肖一周運勢來了！2生肖財運旺旺旺 屬龍防小人

民俗粉專《興趣使然的解籤師》分享十二生肖本周運勢籤詩，其中，屬牛、屬雞財運很旺，屬龍則要小心人際失和，防小人挑撥，建議捐舊衣積福化解厄運。

民俗粉專《興趣使然的解籤師》指出， 屬牛、屬雞最近財運很旺。（示意圖／記者塗豐駿攝）

2025年11月16日至11月22日十二生肖運勢如下：

鼠：中平

籤詩：名顯有意在中間，不須祈禱心自安；看看早晚日過後，即時得意在其間。

批：靜待時機，自有收穫。專注準備工作，投資宜觀望，佩戴平安符穩定心神。

牛：上上

籤詩：佛前發誓無異心，且看前途得好音；此物原來本是鐵，也能變化得成金。

批：誠心堅持，點鐵成金。本周利簽約合作，財運上升，穿戴金色增強財運。

虎：小吉

籤詩：客到前途多得利，君爾何故兩相疑；雖是中間逢進退，月出光輝得運時。

批：貴人相助，把握良機。周二起合作運提升，多留意專業人士建議。

兔：小吉

籤詩：危險高山行過盡，莫嫌此路有重重；若見蘭桂漸漸發，長蛇反轉變成龍。

批：突破困境，漸入佳境。本周利轉職，辦公桌擺龍形飾品招貴人。

龍：下下

籤詩：陽世作事未和同，雲遮月色正朦朧；心中意欲前途去，只恐命內運未通。

批：小心人際失和。防小人挑撥，簽約需律師見證，捐舊衣積福化解厄運。

蛇：小吉

籤詩：花開今已結成果，富貴榮華終到老；君子小人相會合，萬事清吉莫煩惱。

批：守成得利。專注既有業務可獲分紅，深藍色衣著穩氣場。

馬：上上

籤詩：今行到手實難推，歌歌暢飲自徘徊；雞犬相聞消息近，婚姻夙世結成雙。

批：良緣財運雙至。本周有意外財運，穿戴金黃色衣物飾品催旺氣場。

羊：小吉

籤詩：綠柳蒼蒼正當時，任君此去作乾坤；花果結實無殘謝，福祿自有慶家門。

批：時機成熟，穩步發展。本周可開展新計劃，穿戴綠色系衣物增強運勢。

猴：中平

籤詩：欲去長江水闊茫，前途未遂運未通；如今絲綸常在手，只恐魚水不相逢。

批：時機未至，莫強求。求職轉換跑道暫緩，待運勢轉佳，建議佩戴藍色飾品。

雞：小吉

籤詩：有心作福莫遲疑，求名清吉正當時；此事必定成會合，財寶自然喜相隨。

批：把握良機，成功在望。本周宜積極爭取表現，穿戴黃色增強運勢。

狗：中平

籤詩：日出便見風雲散，光明清淨照世間；一向前途通大道，萬事清吉保平安。

批：迷霧漸散，靜待佳音。事業方向逐漸清晰，避免重大投資，耐心規劃未來。

豬：中平

籤詩：勸君把定心莫虛，前途清吉得安時；到底中間無大事，又遇神仙守安居。

批：穩中求進，貴人暗助。本周阻力消退，利處理積壓工作。

