十二生肖一週運勢出爐 屬羊「大凶」避免擔保借貸

民俗粉專《興趣使然的解籤師》分享十二生肖本週運勢籤詩，其中，屬兔、屬蛇、屬雞都是「小吉」，屬羊最慘抽中「大凶」，避免擔保借貸。

民俗粉專《興趣使然的解籤師》分享 2025年11月9日至11月15日十二生肖運勢籤詩。（示意圖／中天新聞）

2025年11月9日至11月15日十二生肖運勢如下：

鼠：中平

籤詩：八十原來是太公，看看晚景遇文王；目下緊事休相問，勸君且守待運通。

批：時機未至，耐心等待。重要計劃稍延，現階段宜進修學習，佩戴黑曜石穩心神。

牛：上上

籤詩：功名得意與君顯，前途富貴喜安然；若遇一輪明月照，十五團圓照滿天。

批：才華顯露，名利雙收。利升遷簽約，投資教育產業，穿戴金色增強氣場。

虎：上上

籤詩：有心作福莫遲疑，求名清吉正當時；此事必定成會合，財寶自然喜相隨。

批：福星高照，萬事亨通。11/12前把握良機，事業拓展順利，投資新項目可獲利，穿戴紅色增強運勢。

兔：小吉

籤詩：綠柳蒼蒼正當時，任君此去作乾坤；花果結實無殘謝，福祿自有慶家門。

批：時機成熟，穩步推進。本週可啟動新計劃，單身者多社交可見貴人。

龍：下下

籤詩：花開結子一半枯，可惜今年汝虛度；漸漸日落西山去，勸君不用向前途。

批：時運不濟，養精蓄銳。暫緩拓展計劃，健康注意睡眠品質。

蛇：小吉

籤詩：君爾何須問聖跡，自己心中皆有益；於今且看月中旬，凶事脫出化成吉。

批：否極泰來，運勢大轉。本週困境得解，利創業或轉職。

馬：中平

籤詩：君問中間此言因，看看祿馬拱前程；若得貴人多得利，和合自有兩分明。

批：貴人相助，循序漸進。本週利合作洽談，多留意長輩引薦，穿戴藍色增強人際。

羊：大凶

籤詩：龍虎相交在門前，此事必定兩相連；黃金忽然變成鐵，何用作福問神仙。

批：變故突生，謹慎應對。避免擔保借貸，重要文件需律師審核，隨身帶黑曜岩。

猴：中平

籤詩：風恬浪靜可行船，恰是中秋月一輪；凡事不須多憂慮，福祿自有慶家門。

批：家宅平安，穩中求進。家庭聚會增和氣，財務保守理財，多穿米白色。

雞：小吉

籤詩：今行到手實難推，歌歌暢飲自徘徊；雞犬相聞消息近，婚姻夙世結成雙。

批：良緣財運雙至。本週利創業或簽約，單身者社交遇正緣。

狗：下下

籤詩：總是前途莫心勞，求神問聖枉是多；但看雞犬日過後，不須作福事如何。

批：順其自然，莫強求。重要計劃暫緩，專注處理積壓事務，晨起靜坐穩心神。

豬：中平

籤詩：福如東海壽如山，君爾何須嘆苦難；命內自然逢大吉，祈保分明得自安。

批：平安是福，莫生妄念。穩守現狀即可，健康注意飲食清淡，晨起喝溫水養生。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

