「十五五」規劃藍圖 89名中共高官參與編寫

（中央社記者呂佳蓉北京14日電）「『中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議』輔導讀本」（輔導讀本）近期出版。當中披露了89名編寫人員名單，他們是參與描繪未來5年規劃的人物，其組成與變化也備受關注。

據港媒明報報導，相關輔導讀本的編寫人員，應為「十五五」規劃建議文件起草組的主要成員。

根據輔導讀本披露的名單，「十五五」規劃建議起草人員總共89人，有5名政治局常委包含習近平、李強、王滬寧、蔡奇、丁薛祥，還有12名副國級領導包含王毅、劉國中、李書磊、李鴻忠、吳政隆、何立峰、張又俠、張國清、陳文清、姜信治、諶貽琴、穆虹。現任總理和3名副總理全部參與編寫。

報導說，這代表副國級或以上的領導人有17人，較「十四五」多2人，較「十三五」多1人。

報導表示，另還有30名正部級官員，包括國務院部委「一把手」，人社部長王曉萍、交通部長劉偉、住建部長倪虹、財政部長藍佛安、衛健委主任雷海潮等；智囊機構如中央政策研究室主任江金權、副主任唐方裕等；中央財經委員會辦公室（中財辦）常務副主任韓文秀等人。

從所屬單位來看，「十五五」規劃建議的編寫人員中，來自中央政策研究室的至少7人，分別是江金權、唐方裕、田培炎、周新群、鄭炳林、俞弘強、曹利群。至少6人來自中財辦，包括主任何立峰、副主任祝衛東、副主任韓文秀，還有今年4月已調職的前副主任楊蔭凱，以及祝丹濤、黃慶傑。

報導指出，中財辦對中國經濟發展有著舉足輕重的作用，是中共18大後中央領導經濟工作的重要機構。（編輯：廖文綺）1141214