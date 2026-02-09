十人提議就可罷免！宜蘭原住民鄉村長罷免案通過提案

（觀傳媒宜蘭新聞）【記者陳俊傑/宜蘭報導】宜蘭縣選舉委員會今（9）日召開第460次委員會議審議通過第22屆大同鄉崙埤村村長吳秉宗罷免案之提議案。崙埤村原選舉人數628人，提議人人數應為原選舉區選舉人總數1%以上，即提議人應達7人，本案罷免提議人10人，經縣選委會向相關機關查證結果，10人皆符合規定。

宜蘭縣縣選委會表示，按公職人員選舉罷免法第75條、第76條規定，公職人員之罷免，得由原選舉區選舉人向選舉委員會提出罷免案。但就職未滿一年者，不得罷免；提議人人數應為原選舉區選舉人總數1%以上。而本縣第22屆村里長於111年12月25日就職，本（115）年1月28日由大同鄉崙埤村雅威米尚為提議人之領銜人，由賴良成為備補領銜人，依公職人員選舉罷免法規定，檢具罷免提議書、理由書及罷免提議人名冊，向本會提出村長吳秉宗罷免案。

縣選委會指出，大同鄉崙埤村原選舉人數628人，提議人人數應為原選舉區選舉人總數1%以上，即提議人應達7人，本案罷免提議人10人，經本會向相關機關查證結果，10人皆符合規定，本會將函告提議人之領銜人自收到通知之次日起10日內領取連署人名冊格式，並於領取連署人名冊格式之次日起20日內徴求連署，連署人人數應為原選舉區選舉人總數10%以上（本案應為63人），且提議人不得為連署人；罷免案之投票，應於罷免案宣告成立後20日起至60日內為之。