十位經濟學家預測 大陸今年GDP增速估訂5%

「十五五」規劃的開局之年，外界關注大陸將如何訂定今年的經濟增長目標。圖為上海主幹道之一的徐匯區肇嘉浜路，周圍商場林立。記者謝守真／攝影

「十五五」規劃的開局之年，外界關注大陸將如何訂定今年的經濟增長目標。界面新聞採訪十位首席經濟學家，預測中值顯示2026年大陸GDP將年增5%。中國首席經濟學家論壇理事長連平也提到，為順利實現「十五五」發展規劃，2026年GDP增速目標有可能定在5%左右。

中國銀河證券首席經濟學家章俊則認為，明年是前高後低的走勢，主要是去年下半年沉寂的支持政策可能更多集中在今年第1季度發力。

中泰國際首席經濟學家李迅雷等人指出，2026年作為「十五五」規劃的第一年，GDP增速目標預計將繼續定在5%左右，也就是與2025的目標相同。

李迅雷等人撰文〈2026年中國經濟展望〉中指出，2026年中美關稅有望維持穩定，雙方經貿關係迎來階段性緩和。雖然全球貨物貿易增速放緩，但藉由成本優勢，大陸出口訂單比例預計將進一步提高，預估以美元計價的出口在2026年將年增3.4%，繼續維持強韌性。

先進製造業方面，大國博弈的背景下，科技安全的重要性將進一步提高，預計將繼續透過信貸、財政和產業等政策，去支持製造業尤其是先進製造業，推動科技領航，這將給製造業投資帶來一定支撐。

房地產方面，文中提出三個判斷，一是房地產銷售仍在探底過程中，預計2026年商品房銷售面積年降5%左右；二是預計2026年大陸房地產投資可能落在-11%左右，較2025年的-16%左右有所回升；三是政策加大應對力度，防範地產走弱向其它領域傳導。

針對內需及促消費方面，考慮到居民消費意願回升需要時間，以及「以舊換新」等刺激消費補貼措施帶來的消費透支和高基數，預計2026年超長期特別國債資金支持消費的規模，至少會持平於2025年的人民幣3,000億元。提振消費的可能方向包括擴大消費補貼的力度和範圍、適當加大對餐飲和旅遊等服務業的消費支持等。

