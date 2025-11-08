「十個『不要』」給網路健康科普劃紅線／羅登廉

▲大陸政府醫衛單位針對互聯網健康科普中存在問題，提出負面行為清單進行整治。

羅登廉（作家、文藝評論家）

大陸國家衛生健康委員會、國家中醫藥房、國家疾管局11月7日聯合印發了《關於醫務人員互聯網健康科普負面行為清單（試行）的通知》，聚焦當前互聯網健康科普中存在的問題，按照相關法律法規規定，提出了十條負面行為清單。

健康科普本是好事，醫生把專業知識轉換成大家都能懂的話，讓大家少走彎路、遠離迷思。但這些年，網路上的健康科普漸漸變了味，有的誇大其詞把普通病狀說得“嚇人”，有的藉著科普賣假藥、推廣沒用的養生課，還有的跨專業亂指點，把網友搞得暈頭轉向。現在，多部門聯合發布的醫務人員網路健康科普負面行為清單，總算給這種亂象劃下了清晰的紅線。

然而，最該警惕的是那些藉著科普外衣牟利的行為。有些醫護人員忘了初心，把專業身分當成流量密碼，在直播間一邊講健康常識，一邊吆喝著讓網友下單，把科普陣地變成了生意場。這背後全是利益算計。清單明確禁止這種違法違規的廣告導流和直播帶貨，就是要把健康科普從商業利益的裹脅中拉回來，讓它回歸公益本質。

▲大陸網路社交媒體各類健康醫藥資訊視頻充斥，網友真假難辨！

虛假和誤導性內容更是健康科普的大敵。一般人缺乏專業醫學知識，很容易被「神醫」「神藥」這類說法矇蔽，有的斷章取義曲解醫學指南，把尚在研究階段的技術說成成熟療法；有的虛構病例編造治癒故事，讓患者放棄正規治療轉而相信偏方。這些行為看似不起眼，卻可能耽誤病情，甚至危及生命。清單禁止發布未經科學驗證的內容，不准誇大治療效果，正是為了守住科學底線，不讓科普變成謠言的溫床。

現在有些帳號用AI批量產生健康內容，既沒有專業醫師審核，也不標註生成來源，內容錯漏百出卻傳播廣泛。一般人很難分辨哪些是專業人士的心血之作，哪些是AI拼湊的垃圾訊息，很容易被誤導。清單要求AI生成的科普內容必須核准真實性、添加顯著標識，既規範了新技術的使用，也給公眾留出了判斷空間。

也有些細節容易被忽視，例如洩漏病患隱私、冒用醫療機構名義進行科普。為了增加說服力，有的醫生未經病人同意就展示其病歷、照片，看似真實可信，其實侵犯了他人權益。仍有一些離職人員繼續沿用原單位身分在大眾場合大肆宣講，誤導民眾以為其觀點代表官方立場。這些行為不僅違背了醫德醫風，也破壞了業界公信力。清單把這些行為納入禁止範圍，反映了對細節的把控，讓科普規範不留死角。

健康科普不是隨便說說的小事，它關係到每個人的生命健康，容不得半點馬虎。這十條負面清單，不是要限制醫護人員科普的熱情，而是要劃定不能碰觸的紅線。真正的健康科普，應該是基於專業、忠於科學、心存敬畏的，既要讓大眾聽得懂、用得上，又要守住法律底線和道德準則。

希望這份清單能真正落實處，讓那些亂象橫生的科普帳號無處遁形，也讓認真做科普的醫護人員得到更多支持。當健康科普擺脫了利益幹擾、摒棄了虛假誤導，回歸到傳播科學、守護健康的初心，才能真正成為公眾信賴的健康指南。這才是清單真正的意義。（照片翻攝畫面）