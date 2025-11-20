十億女星投震撼彈 冷靜兩年後再嫁同一人

王宥忻與前夫翁承旭（翁總）選擇復婚。（女神愛啪啪 IPAPA提供）

十億女星王宥忻再度投下震撼彈，2023年突然宣布與結縭12年的前夫翁承旭（翁總）結束婚姻，當時兩人選擇以成熟方式離婚，沒有口出惡言並仍同住一屋簷下，為了孩子，兩人仍維持緊密合作，這段時間裡，王宥忻發現兩人沒有真正遠離，反而更坦白、成熟，而看見對方最真實的樣子，因此選擇11月19日復婚，她說：「我的心很誠實，知道自己最放不下的是誰。」

王宥忻主動挽回，積極修補與前夫翁承旭之間的情感裂縫。（女神愛啪啪 IPAPA提供）

在宣布喜訊之際，王宥忻也分享了動人的結婚感言。（女神愛啪啪 IPAPA提供）

王宥忻坦言：「世界真的很奇妙，我的兩次婚姻，都嫁給同一個人。」她指自己的人生宛如八點檔本土劇，在離婚後也遇過不少追求者，但真正最了解自己、最能陪伴她走完人生路的人原，來就在身邊。

她主動挽回，積極修補與前夫之間的情感裂縫，兩人在孩子的牽引與共同事業目標的催化下，最終又再度走回彼此的心裡，因此，就在11月19日王宥忻生日當天，兩人到北投戶政事務所，於親友滿滿的祝福聲中再次公證成為合法夫妻。

回想第一次結婚，宥忻仍記得當時因經濟條件有限，沒有辦一場真正屬於兩人的盛大婚禮，而這一次，她和老公也有默契，承諾會找一個更適合的時間和場地，與最重要的家人與朋友一起好好慶祝，補上這份遺憾。

在宣布喜訊之際，王宥忻也分享了動人的結婚感言，她說：「今年的生日，感覺被愛包圍得滿滿的，感謝先生與家人讓我再次相信幸福的模樣。」

