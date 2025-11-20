十億女星離婚2年傳喜訊 「愛情回馬槍」真實上演宣布再婚

王宥忻與翁總19日登記結婚。《女神愛啪啪 IPAPA》提供

「十億女星」王宥忻再度投震撼彈！始終以真性情著稱的她，2023年突然宣布與結縭12年的前夫翁承旭（翁總）結束婚姻，當時2人選擇以成熟方式面對，沒有口出惡言且仍住同一個屋簷下；2人在孩子的牽引與共同事業目標催化下，如今再度走回彼此的心裡，於昨（19日）王宥忻的生日，辧理結婚登記，在親友滿滿的祝福聲中成為合法夫妻。

其實2人離婚後為了孩子仍維持緊密合作，生活節奏沒有因為婚姻的變化而完全斷裂。在這段停下來重新整理自己的時間裡，王宥忻發現，彼此之間並沒有真正遠離，反而因為更坦白、更成熟，而看見對方最真實的樣子。她說：「我的心很誠實，知道自己最放不下的是誰。」

廣告 廣告

王宥忻與翁總19日登記結婚。《女神愛啪啪 IPAPA》提供

王宥忻坦言，世界真的很奇妙，「我的兩次婚姻，都嫁給同一個人。」她笑說自己的人生宛如八點檔本土劇，在離婚後也遇過不少追求者，但真正最了解自己、最能陪伴她走完人生路的人原來就在身邊。她主動挽回、積極修補與前夫之間的情感裂縫。

回想第一次結婚，王宥忻仍記得當時因經濟條件有限，沒有辦一場真正屬於兩人的盛大婚禮，而這一次，她和老公也有默契，承諾會找一個更適合的時間和場地，與最重要的家人與朋友一起好好慶祝，補上這份遺憾。在宣布喜訊之際，王宥忻也分享了動人的結婚感言。她說，今年的生日，因為婚禮、因為所有祝福，感覺被愛包圍得滿滿的。她感謝粉絲、姐妹及工作夥伴們一起在忙碌中陪她打拚，也謝謝先生與家人讓她再次相信幸福的模樣。

王宥忻與翁總19日登記結婚。《女神愛啪啪 IPAPA》提供



回到原文

更多鏡報報導

獨家／「空幹王」骨盆震出名聲！羅志祥把嘲諷變招牌

獨家／牆倒眾人推！羅志祥：跌到谷底才看清楚「誰離誰留」

獨家／巫啟賢「高爾夫哲理」伸援手 3年前將羅志祥拉回光裡