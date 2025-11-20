十億身家女星二婚了！ 王宥忻再嫁翁總「人生宛如八點檔本土劇」

王宥忻2023年突然跟結婚12年的前夫翁承旭（翁總）合意離婚，兩人當時以成熟的方式面對分開，沒有口出惡言，依然住在同一個屋簷下離婚後兩人為了孩子仍維持緊密合作，生活節奏沒有因為婚姻的變化而完全斷裂。經過時間的淬煉後，19日是王宥忻的生日，她鼓起勇氣再度踏入戶政事務所，跟翁承旭（翁總）再結一次婚。

王宥忻坦言，世界真的很奇妙，「我的兩次婚姻，都嫁給同一個人。」她笑說自己的人生宛如八點檔本土劇，在離婚後也遇過不少追求者，但真正最了解自己、最能陪伴她走完人生路的人原來就在身邊。

在宣布喜訊之際，王宥忻也分享了動人的結婚感言。她說，今年的生日，因為婚禮、因為所有祝福，感覺被愛包圍得滿滿的。她感謝粉絲、感謝F40姐妹、感謝工作夥伴們一起在忙碌中陪她打拚，也感謝先生與家人讓她再次相信幸福的模樣。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導