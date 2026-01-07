十元曝婚後與王齊麟金錢觀落差 喊話「多為家庭想想」

羽球雙打奧運金牌選手王齊麟與妻子陳詩媛（十元）自去年6月登記結婚、10月公開懷孕喜訊，並於12月補辦婚宴後，婚後生活備受外界關注。陳詩媛日前受邀登上好友曲曲的YouTube頻道，罕見暢談兩人從交往到結婚的心路歷程，更坦承婚後在金錢觀上的明顯差異，希望老公能為家庭多做考量。

陳詩媛罕見暢談與王齊麟從交往、結婚到婚後生活的心路歷程。（圖／翻攝自陳詩媛IG）

陳詩媛透露，早在2、3年前就曾多次向身邊朋友放話，希望能在30歲前結婚，她當時認為若過了這個年紀還沒結婚生子，自己可能就不會踏入婚姻了。她也坦言，自己在「對的時間」遇見對的人，開始相信緣分並非空談。

廣告 廣告

回憶起真正下定決心步入婚姻的關鍵時刻，陳詩媛感性表示，兩人在交往期間曾共同經歷一段相當艱難的低潮期。她提到，當時王齊麟正站在奧運奪金後的人生高峰，卻同時得面對排山倒海的輿論壓力，兩人都缺乏應對經驗。陳詩媛一度被負面情緒吞噬，甚至選擇遠離手機、每天發呆度日，整個人陷入「完全不用手機、每天發呆」的狀態。

最讓陳詩媛感動的是，王齊麟並未因身處高光時刻而忽略她的感受，反而願意放下身段陪伴左右。她表示，正是看到對方在最風光的時刻，仍願意陪伴深陷谷底的她，讓她認定這就是「可以一起走下去的人」，也因此鼓起勇氣決定結婚，面對未來更多的挑戰。

然而，進入婚姻後，浪漫之外也少不了現實層面的磨合。陳詩媛笑說，婚後最讓她頭痛的就是兩人在金錢觀上的差異。身為金牛座的她自認精打細算，習慣為未來做規劃，對未來有強烈的安全感需求，甚至養成天天檢視存款的習慣。

相較之下，摩羯座的王齊麟個性豪爽，非常習慣請客或送朋友昂貴禮物，向來不手軟，也因此成為朋友眼中的「大哥」角色。雖然陳詩媛理解老公的大方，但對於已進入家庭的她來說，難免覺得「是不是太多了」。她也藉此向老公喊話，希望他能調整心態「多為家庭想一想」，逐步建立更穩定的財務共識，未來也不排除採取零用金制度，為孩子與家庭提前做好準備。

此外，陳詩媛也提到，王齊麟對整潔要求極高，雖然會主動動手整理，但高標準仍讓她備感壓力。她也因此直言，婚前同居相當重要，唯有真正一起生活，才能看清彼此差異，在磨合中找到平衡點。

延伸閱讀

聳動農場假新聞！廖家儀遭傳「被媽媽拿菜刀砍」 罕見暴怒喊告

49歲王俐人遭傳婚變小7歲尪 親發聲闢謠曝夫妻近況

屢遭傳失智症！77歲葉啟田睽違9年公開露面 親吐身體現況