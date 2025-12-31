十元「未曝光婚紗照」公開！挺孕肚被王齊麟壁咚畫面超甜
娛樂中心／倪譽瑋報導
奧運羽球金牌王齊麟與前「樂天女孩」陳詩媛（十元）2025年6月登記結婚後，10月陳詩媛懷孕、12月兩人補辦婚禮，如今釋出更多婚紗照，例如王齊麟「壁咚」、陳詩媛輕摸對方鼻尖的甜蜜畫面，還有兩人戴墨鏡、躺在床邊自由發揮「搞怪」等，貼文吸引破萬人按讚。
10月陳詩媛宣布自己已經懷上身孕。12月21日兩人在台北萬豪酒店補辦婚禮，舉行地點是「萬豪廳」，恰巧與去年蕭敬騰和Summer（林有慧）完婚場地相同，現場星光熠熠，徐乃麟、曾國城、六月、李易、聶雲等大咖藝人；知名啦啦隊員巫苡萱、林穎樂、菲菲等皆有出席。
21日補辦婚禮時，已有不少婚紗照釋出引發話題。30日陳詩媛再加碼，在個人社群分享一系列未曝光的婚紗照，照片中可見她穿上優雅的白紗，手持精緻花束被穿著西裝的王齊麟「公主抱」，對方笑得很開心，夫妻倆洋溢著喜悅之情。此外，有照片展現王齊麟「壁咚」，陳詩媛則輕摸對方的鼻尖，情感相當甜蜜。
除了較正式的照片，兩人也「忍不住搞怪」，例如在街上拍照時，兩人帶著墨鏡耍帥，或是穿著精緻的婚紗、西裝，但拍照方式是用最輕鬆日常的自拍法，還有直接躺在床邊拍等等。陳詩媛笑稱「兩個拍照總是忍不住搞怪的人，還是可以有很喜歡的婚紗照。」
