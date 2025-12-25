十全十美！ 中信銀行連續五年稱霸「多元信託創新獎」 創新規劃、數位化體驗、專業團隊為勇奪10大獎關鍵

實在厲害！中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）以豐富的信託專業實力、創新規劃服務及升級版數位化服務等核心關鍵，於「2025 Trust Award多元信託創新獎」稱霸群雄，獲頒「最佳家族信託創新獎」、「最佳基金保管信託創新獎」、「最佳保險金信託創新獎」、「最佳員工福利信託創新獎」、「最佳信託商品整合創新獎」5大金質獎及5項優質獎，寫下勇奪10項大獎且連續五年獲獎數稱霸之輝煌紀錄。（詳如【附表】）

「2025 Trust Award多元信託創新獎」今（24）日舉辦頒獎典禮，由中國信託銀行個人金融執行長楊淑惠、法人信託部部長蘇上娟副總經理及個人信託部李念蓁協理出席領獎。楊淑惠執行長表示，中信銀行信託業務為臺灣金融業領頭羊，致力打造個人、家族到企業的全方位信託規劃服務，協助客戶實現以資產保全、財富傳承與永續發展為目標，並持續創新產品功能、升級數位化服務體驗、導入智能工具，發展出專業且優質的服務，深受客戶信賴。值得一提的是，中信銀行以產品創新、數位轉型與跨境整合為核心競爭力，於本屆評比中一舉拿下5項金質獎，傲視群雄。

憑藉中信銀行於個人財富管理業務的優勢，個人信託近年來針對高資產與家族傳承服務，以「財富永續」與「家族治理」為雙核心，結合家族辦公室與家族信託規劃，並推出創新「臻傳富信託」，兼顧退休安養與世代傳承需求，協助建立長期治理與財富永續藍圖，獲「最佳家族信託創新獎」金質獎。基金保管服務則透過嚴謹風控、系統自動化與即時高效的交易體驗，提供投信與客戶全球化資產的多元保管服務，三度奪下「最佳基金保管信託創新獎」金質獎，穩居業界領導地位。此外，中信銀行以多合一保險金信託與跨世代規劃，確保資產專款專用、守護受益人生活保障，保險金信託規模連續四年業界第一，榮獲「最佳保險金信託創新獎」金質獎。

另一方面，33年來，中信銀行深耕員工福利信託領域，成功整合員工持股制度、數位平臺與跨部門協作，協助企業打造高參與率及效率的員工福利信託新模式，延續企業員工無縫銜接軌退休規劃，且積極參與私校退撫與公教退撫新制等公共領域，五度榮獲「最佳員工福利信託創新獎」金質獎。面對跨境與永續浪潮，中信銀行率先推動量化基金與ETF跨境保管創新，建構跨境資產整合與交易解決方案，結合信託機制打造再生能源交易平臺，摘下「最佳信託商品整合創新獎」金質獎，展現金融創新與 ESG（Environmental, Social, Governance）並進實踐力。

中信銀行優質獎表現同樣名列前茅，自服務深度與廣度全面展現影響力，亦榮獲5項大獎。從財富傳承與保全、股權設計與規劃及財富運用配置面向出發，中信銀行結合實務經驗與個案需求訪談，為客戶設計嚴謹而具彈性的契約方案，獲「最佳有價證券信託創新獎」優質獎。打造「事前、事中、事後」三段式智慧客戶經營體系，推出低門檻理財方案，讓信託走入民眾生活，一舉獲得「最佳信託行銷卓越獎」及「最佳信託宣導獎」雙項優質獎。中信銀行提供多元永續信託投資產品，並依不同客群需求進行溝通推廣，亦為全臺首家取得金融線上信託服務碳標籤認證且達成線上信託投資平臺碳中和目標的金融機構，奪得「最佳永續信託創新獎」優質獎。

因應超高齡社會，中信銀行以信託為核心串聯人生週期第三支柱，從員工在職參與福儲信託、退職延續投資，到移轉安養信託專戶完善高齡照護與資產保全，榮獲「最佳服務型態信託獎」優質獎。中信銀行藉由專業實力與創新精神，推動信託服務升級，陪伴客戶善用信託機制，實現個人財富管理、家族傳承及企業永續發展願景。

【附表】「2025 Trust Award多元信託創新獎」中信銀行獲獎一覽表

項次 獎項名稱 級別 1 最佳家族信託創新獎 金質獎 2 最佳基金保管信託創新獎 3 最佳保險金信託創新獎 4 最佳員工福利信託創新獎 5 最佳信託商品整合創新獎 6 最佳有價證券信託創新獎 優質獎 7 最佳信託行銷卓越獎 8 最佳信託宣導獎 9 最佳永續信託創新獎 10 最佳服務型態信託獎

資料來源：中信銀行

