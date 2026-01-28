十八尖山設19面里程地標 議員鄭美娟：緊急狀況更好定位

促新竹市府設十八尖山19面里程地標，市議員鄭美娟稱健走民眾若遇各種緊急狀況需通報時，可確認所在位置了。(記者洪美秀攝)

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市議員鄭美娟接獲市民陳情稱十八尖山是市民重要的休憩與健走場域，卻無里程地標指示，導致常有突發狀況時，民眾無法清楚說出所在位置與地點，經她多次在議會建議與質詢，市府終於完成十八尖山19面里程地標的標示圖案，並以桐花做為里程指示圖案，未來民眾可清楚說明所在位置，也能提升通報與處理效率。

市府工務處表示，此次完成地面里程的距離標示圖，民眾可清楚掌握所在位置與行走進度，作為日常健行及行程規劃的參考；也有助於在緊急事件發生或反映相關事項時，能清楚說明位置，提升通報與處理效率。十八尖山全長約3.6公里，此次工程在步道沿線每200公尺設置1處里程標示，全線共設置19處。里程數採人工測量為準，因地形起伏、路線彎曲及操作因素，實際行走距離與標示數據略有差異，但仍能有效提供行程安排、位置辨識及使用參考，不影響一般使用需求，總經費約35萬元，兼顧實用性與景觀整體性，並融入桐花圖案元素。

鄭美娟表示，她多次在議會提案及質詢，要求市府在十八尖山設置相關里程地標，用意是讓市民能快速說明及找到位置，除可自救救人、也能有效通報需要改善的正確地點，過去常見有大樹傾倒或需要修剪樹木，卻因無法及時提供正確的地理位置，耗費不少人力成本，尤其在緊急狀況發生時，像是發現蛇、有受傷動物待援要通報時，都因無地標距離標示而錯失黃金救援期，如今完成里程標示，能更快更準確反映所在位置了。

