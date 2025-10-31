文、整理 電視部│圖片提供 圓點室內裝修國際有限公司

十六坪的柔光生活｜全室藝術塗料打造日系侘寂質感宅



在僅約16坪的室內空間裡，陳錦墩設計總監與陳冠廷設計師為一對年輕新婚夫妻打造一處溫潤簡約、兼具日常機能與風格美感的小宅。透過細膩的格局調整與質材選配，不僅放大了小宅的尺度感，更巧妙地融入屋主生活經驗與風格偏好，實現了理想中的「簡單而有溫度」的日式居家風貌。 原本格局為標準小宅配置，玄關右側為封閉式廚房，冰箱與爐灶正對，在風水與動線上皆不理想。設計師藉由將廚房轉化為開放式餐廚區，改把冰箱移至玄關旁，並將電器櫃設於靠陽台位置，大幅優化使用動線與空間流動，而中島與餐桌合併設計，不僅整合功能，也讓視覺感受更為寬敞明亮。



男屋主曾旅居日本，目前是一名日本訂製料理主廚，因著偏愛簡潔、自然、富有溫度的日式侘寂風格，設計師便以米灰色調的義大利藝術塗料鋪陳牆面與天花，不僅質感細緻、色調柔和，也具備易清潔的實用性。地坪則選用西班牙的超耐磨木地板，延續視覺語彙，營造統一寧靜的空間氛圍。



客廳電視櫃透過精簡語彙，搭配底部隱藏光源，創造懸浮感與輕盈視覺效果。餐廳區以玫瑰金銅吸頂筒燈為主，展現低調而溫潤的質感，呼應女屋主對金屬質感的喜愛，為空間注入一抹精緻質感。側邊的玻璃展示櫃，除了可收納酒品，也成為展現夫妻生活品味的展示舞台。設計師在各處細緻安排光源配置，使屋主能隨著燈光變化轉換心情與氛圍，為日常注入儀式感，也體現居住的層次感與節奏感。



因應夫妻目前僅兩人居住，兩間房間的規劃也更為彈性，將一間作為主臥，另一間則改為獨立更衣室，並將更衣室空間稍微內縮，使客廳得以延展，營造更開闊自在的公共空間。



更衣室採用透明拉門設計，保有視覺穿透力與光線流動，同時維持功能獨立。

主臥空間雖不大，但在化妝桌後方加設鏡面，拉伸視覺尺度，提升寬敞感。

設計師從格局、材質到光線安排，皆以精準細緻的手法，讓16.5坪的小宅兼具機能與美感，展現日式風格的靜謐與溫潤，讓設計不只是解決問題，更是陪伴新婚夫妻展開新生活的開始。



圓點室內裝修國際有限公司／陳錦墩

地址：新北市淡水區中山北路二段188巷6號

電話：02-26268567、0956-629529

Email：livskap131103@gmail.com

