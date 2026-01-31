十分國小研發環保永續天燈（2） (圖)

高雄市 / 綜合報導 年關將至，不少民眾大掃除，不過高雄卻一天內發生兩起垃圾車冒煙情形，怎麼一回事？原來是民眾沒有好好分類，將鋰電池棄置垃圾車內，才導致清運過程冒煙起火，好險隨車隊員及時發現滅火，並將垃圾全數倒出來再次確認。環保局提醒，民眾得依規定分類回收，鋰電池必須單獨交給資源回收車輛或是拿到連鎖超商回收，如果說被發現違規，將依法開罰，最高可開罰6000元。垃圾車閃著雙黃燈，停在路旁，車尾突然聚集好幾名身穿背心的隊員，一行人看似有點焦急，沒多久後，其中兩名人員，分別跑到車旁，拿起滅火器，以及裝滿水的桶子，迅速走回車尾，到底怎麼一回事。附近住戶說：「在裝的時候，裝那個垃圾的時候突然之間就冒煙。」原來當時垃圾車，無預警竄出大量濃煙，隨車人員急著滅火，甚至將車斗內的垃圾，全部倒出路面，要找出起火原因，才發現竟然是鋰電池釀的禍。記者VS.附近住戶說：「(所以有找到那個燒起來的電池就對了)對，(所以當那時候大家都滿緊張的喔)對。」原來30日，高雄環保局人員在新興區復興一路，收運垃圾時，疑似民眾沒有做好分類，將鋰電池丟進垃圾車輛，導致起火，好險即時發現將火勢撲滅，可是沒多久後，在左營區西陵街也發生有垃圾車輛，收運時，竄出濃煙情形，而釀禍的又是鋰電池。高雄環境管理處長陳偉德說：「相關危險物品務必妥善分類切勿再直接丟入垃圾車中，違反廢棄物清理法裁處1200元至6000元罰鍰。」環保局表示如果沒依照分類回收，最高可開罰6000元，因為鋰電池與常見的行動電源，一旦要丟棄，必須單獨交給資源回收車輛，或是，交給連鎖超商協助回收，否則因為自己的一個舉動，可能就會釀災，讓清潔隊員深陷危險中。 原始連結

華視影音 ・ 5 小時前 ・ 發表留言