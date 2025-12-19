十分好公益平台舉辦共益與鏈結高峰會 開創永續多贏新時代

十分好公益平台為數個公益組織挹注資源，補足其不足的行銷力。（圖：十分好公益平台提供）

▲十分好公益平台為數個公益組織挹注資源，補足其不足的行銷力。（圖：十分好公益平台提供）

面對大環境變動，NPO組織在資源募集上一年比一年艱辛，而為回應 ESG 永續行動的全球趨勢，許多企業也期待能將核心資源提供給真正需要幫助的人。為縮短企業與公益組織的合作落差，十分好公益平台舉辦《共益與鏈結－永續媒合高峰會》，期透過論壇演講建立共識，並透過與企業的面對面媒合會，來分享共益與鏈結的雙方價值，建立永續的多贏良性合作鍊，搭起企業與NGO/NPO組織的橋樑，打造台灣永續的下一哩路。

《共益與鏈結－永續媒合高峰會》分為論壇演講及媒合會兩大主題，論壇中特別邀請三位深耕永續與公益領域的重量級講者：台灣世界展望會會長李紹齡、資誠永續發展服務副總經理蔡佳芸，以及十分好公益平台的永續長黃鼎翎；三位講者從不同角度分享如何讓公益從「被支持者」轉變成「與企業共創目標的夥伴」、企業在永續潮流中如何以行動帶來真正的改變，以及 ESG 如何成為企業邁向長遠競爭力的核心驅動力。同時也直指公益組織面臨資源需求時的角色轉變，如何成為企業渴望的適切夥伴，讓雙方合作能共創多贏的長期永續成果。

《共益與鏈結－永續媒合高峰會》媒合會中，邀請到現有「十分好公益平台」的9家公益團體會員與現場超過30 家橫跨餐飲、科技、壽險、醫療、服飾、美妝等多元領域的企業夥伴，以及永續顧問與社會創新團隊近百位的貴賓參加，進行「面對面媒合」與「需求導向的合作設計」交流，希望讓公益組織真的需求能被企業看見，也讓企業找到真正可信賴的公益夥伴，以及可落地的永續行動方案，讓永續目標不只是企業責任，更能成為創造共享價值的好願景與好生意。

十分好公益平台永續長黃鼎翎表示，在永續逐漸成為企業治理核心的當下，企業不僅面臨 ESG 的國際要求，也被期待在公益與社會議題中扮演更積極的推動者；而台灣的公益組織有熱情、有願景、長期推動社會各項公益計畫，在現實裡卻往往礙於資源受限或分散，讓長期計畫受限或無以為繼，相對可惜。藉著此次高峰會的發起，即是希望提供一個系統化、可落地的合作機制，讓企業的永續投入不再只是單一行動，而能與社會公益需求真正接軌，也讓公益組織的行動有更多的可能與長期挹注，這種分享共益與鏈結的雙方價值，將成為永續推動的新趨勢，更將建立一種永續的多贏良性循環新價值。

《共益與鏈結－永續媒合高峰會》透過跨界合作的方式，搭建起企業與非營利組織之間的永續合作橋樑，讓永續不僅是口號，更能落實於行動，並真正靠近每一個企業、每一位公民，將讓台灣的永續發展有更多新的可能與具體效益。